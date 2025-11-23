Ziganda: «La clave ha sido la primera parte»

José Alberto 'Cuco' Ziganda valoraba el triunfo de su equipo en un partido que arrancó mal con el tanto cadista de Efe pero que supo reconducir pronto con una primera parte sensacional del conjunto leonés. «Nos hemos encontrado cómodos en la primera parte. En la segunda ha sido complicado mantener el ritmo y el encuentro ha sido más igualado. El tanto inicial no nos ha puesto nerviosos y hemos hecho nuestro plan de partido. Estamos contentos por los puntos y el comportamiento de todo el grupo«, apuntaba el entrenador vasco.

Ziganda reconocía que «la clave del partido ha sido la primera parte que ha sido cuando tras el gol en contra no nos hemos venido abajo. Con buena actitud y mucha personalidad en el campo a pesar del tanto del Cádiz. En la segunda parte se han generado ocasiones para los dos equipos y no hemos acertado ninguno«.

«En la segunda parte hemos sufrido con el balón parado, también es cierto que Edgar Badía ha estado muy bien. Hemos tenido ocasiones los dos equipos y con la igualdad que hay nadie gana fácil», concluía.

