Darío Silva, un ídolo en La Rosaleda con el Cádiz CF en el horizonte

«Soy una persona que trae mucha suerte: el Cádiz CF lo sabrá». Hace dos años que Darío Silva pronunció esa frase en una entrevista concedida a 'Relevo' y la verdad es que muy bien no le ha ido al equipo gaditano, con un descenso desde Primera y una temporada, la actual, bastante irregular en Segunda.

Dos años y medio antes había aterrizado en el club de La Tacita de Plata para formar parte del cuerpo de 'scouting'. Era el mes de agosto de 2020 y el Cádiz CF era un recién ascendido a Primera. El uruguayo llegaba tras la marcha de Javier Manzano, todavía en la etapa de Óscar Arias como director deportivo amarillo. La entidad gaditana anunciaba el acuerdo a través de sus canales oficiales.

El que fuese delantero de Espanyol, Málaga y Sevilla FC, entre otros, había sufrido un grave accidente de tráfico en el año 2006 en el que se temió por su vida. Tanto que aquel infortunio le costó perder una parte de la pierna a la altura del peroné.

¿Cuál ha sido su labor en el Cádiz CF? Él respondía en la emisora Sport 890 en el año 2022: «Hace dos años que estoy trabajando para el Cádiz CF y Brian Ocampo es el primer jugador que llevamos al club». Su compatriota, que fue uno de los fichajes positivos en Primera, no pasa actualmente por su mejor momento. La grave lesión que sufrió le ha mermado demasiado en su confianza y no ha podido responder a las expectativas creadas. Hoy por hoy no es la estrella que buscaba el Cádiz CF.

El Cádiz CF llamó a Darío Silva. EFE

La historia de la pizzería

En el Cádiz CF aterrizó porque, según palabras del presidente Manuel Vizcaíno, «le eché la mano a una persona que había sido jugador de élite y que estaba repartiendo pizzas. Ahora está haciendo un buen trabajo en la labor de 'scouting' en Sudamérica». Aunque alguna vez jugó una mala pasada cuando Darío Silva afirmó que le parecía penalti una discutida acción de Conan Ledesma en Mallorca cuando el Cádiz CF jugaba en la máxima categoría del balompié nacional.

De esa historia en la malagueña pizzería Frascati, el uruguayo confesó que fue un montaje: «Eso fue todo márketing. Antonio Della Ratta (el dueño) es un gran amigo mío. Entonces, había que hacer algo positivo, si yo empezaba a hablar en cámara tenía que estar contratado ahí. Si yo decía que trabajaba y no tenía los datos para trabajar ahí, se le iba a complicar a él, y era lo menos que quería. Pero teníamos que armar un márketing que sea muy bueno y muy importante para poder salir de ahí, para vender la pizzería. Luego nunca la vendió (ríe), la hicimos tan importante que económicamente fue muy superior, ya no merecía la pena venderla. Fue un márketing espectacular, porque fueron de todas partes del mundo».

Y aclaró: «No trabajaba en la pizzería, pero sí tenía los papeles de que trabajaba. Tenía hasta que cobrar igual, porque tenía que estar en la pizzería. Porque yo aparte era representante de fútbol, empecé después de 2010, después del Mundial. Y ya que estaba en Europa, aprovechaba. Venían muchos jugadores de fútbol. A partir de ahí apareció el Cádiz CF y dejé de representar jugadores, y me dediqué exclusivamente a buscarle jugadores al club» , añade.

Agradecido siempre a José María del Nido, Darío Silva nunca se ha olvidado del que fuese presidente del Sevilla FC, donde también coincidió con Manuel Vizcaíno. «Yo lo aprecio muchísimo, no te haces una idea. Para mí no fue un presidente, fue un amigo», recalcó.

También llegó a decir que «después de que clasifique a la UEFA al Cádiz CF, me iré con Sergio Ramos, aunque sea a los caballos. Nos merecemos estar un poco más cerca de lo que estamos ahora». No sin antes apuntar: «Me voy a internar un poco en la música, aparte de trabajar con el Cádiz CF. Es otro ámbito. No voy a cantar, eso que no se le ocurra a nadie, que no va a pasar nunca, pero sí vamos a hacer algo muy fuerte. Estoy capacitado para hacer cosas diferentes a lo que yo era».

El uruguayo Darío Silva junto al Cádiz CF Genuine. LALIGA

Ídolo en Martiricos

La historia de Darío Silva en el Cádiz CF ha estado alejada de los focos. Poco o nada se habla del papel del uruguayo en el club gaditano. ¿Está, no está, se le espera?

Diferente es su historia en el Málaga. El uruguayo formó una dupla especial con el panameño Dely Valdés en la delantera. La famosa 'Doble D'. No hace mucho, el próximo rival liguero del Cádiz CF, llevó a cabo una jornada especial a puerta abierta en La Rosaleda, en el que unas cinco mil personas vieron el entreno del Málaga CF con una sorpresa final: ambos exjugadores presentaron la nueva camiseta retro de la entidad.

🎬 𝕄ℂ𝔽𝕋𝕍 ℙ𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 presenta:



<<Dos hombres y un todocamino>>



📽️ Protagonizado por Dely '𝙇𝙖 𝙜𝙖𝙘𝙚𝙡𝙖' Valdés y Darío '𝙀𝙡 𝙧𝙖́𝙥𝙞𝙙𝙤' Silva@malagawagen 🚗 pic.twitter.com/W37tAPvykt — Málaga CF (@MalagaCF) February 28, 2025

Después firmaron autógrafos e inmortalizaron el momento con los aficionados. «Es una sensación diferente. Son 25 años y siempre tengo a este club en el corazón. Estoy muy contento por ver a tantos chicos jóvenes que quieren disfrutar del fútbol», señaló Darío Silva desde el césped de Martiricos.

Ahora ese césped lo pisará el Cádiz CF. Será el próximo domingo a las 16.15 horas en un derbi de Alto Riesgo. La camiseta homenaje que lucieron tanto Dely Valdés como Darío Silva se puede adquirir ya. A fin de cuentas, ambos fueron claves en el Málaga de principios del siglo XXI, el mismo que cuajó un gran papel en Primera y conquistó una Intertoto.

Mientras quiere seguir viviendo al máximo la vida. Según Darío Silva todavía tiene tiempo para conseguirlo: «Yo calculé que moriré a los 72 años. Te lo puedo asegurar porque es algo que siempre le he dicho a mis hijos. Que el 2-11 (el 2 de noviembre, su cumpleaños) cuando cumpla 72, ese día, me quiero ir. No me quiero ir ni un día después ni un día antes». Quedan dos décadas.