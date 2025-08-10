Dan por cerrada la llegada de un delantero nigeriano al Cádiz CF

La inminente salida de Chris Ramos del Cádiz CF con destino al Botafogo desemboca en una serie de movimientos en el conjunto amarillo para subsanar la pérdida de su delantero referencia en los últimos años. Gaizka Garitano ya advirtió de la necesidad de acometer fichajes para completar la plantilla, y la marcha del gaditano evidencia aún más la necesidad de acudir al mercado para lograr estas incorporaciones. Una de ellas sería la de Salim Lawal Fago, futbolista nigeriano que aterrizaría en la Tacita de Plata para sumar en el frente ofensivo de los amarillos.

Según informa el periodista Ángel García (Cazurreando), el Cádiz CF habría cerrado la llegada del delantero nigeriano Salim Lawal Fago, perteneciente al NK Istra 1961. Además, apunta que la operación se habría sellado en 400.000 euros más un 50% de la plusvalía futura.

El futbolista, que ha sido internacional con la selección sub20 de Nigeria, vive su tercera temporada en el fútbol croata. El curso pasado anotó seis goles en 31 partidos, mientras que en el presente ha comenzado con un gran ritmo ofensivo, ya que ha sumado un tanto y una asistencia en dos partidos. Tiene 22 años y milita en un club, el NK Istra 1961, que tiene fuertes vínculos deportivos con el Alavés y que en los últimos meses han impulsado varias acciones conjuntas.