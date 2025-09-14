Cuenta atrás para el Málaga - Cádiz: comienza la reserva de entradas

El Cádiz aún no conoce la derrota en este campeonato liguero y, tras tres victorias consecutivas como local, busca el primer triunfo a domicilio del curso para continuar bien posicionado en la zona alta de la clasificación. El próximo desplazamiento será cercano, ya que los amarillos visitarán al Málaga en La Rosaleda. Los malacitanos llegarán al encuentro tras perder contra el Huesca en el último segundo, aunque como locales no saben lo que es salir derrotados, por lo que será un choque complicado para los de Gaizka Garitano.

El Cádiz CF ha informado sobre el procedimiento para que sus abonados puedan solicitar entradas de cara al partido que enfrentará al Málaga CF y al conjunto amarillo. La gestión ha comenzado este domingo 14 de septiembre a las 10:00 horas, momento en el que quedó habilitada la plataforma online reservas.cadizcf.com

El plazo para realizar la reserva se mantendrá abierto hasta el lunes 15 a la misma hora, cuando se cerrará definitivamente el sistema.

Los socios que logren confirmar su entrada deberán retirarla de manera presencial en la Oficina de Atención al Socio o, en su defecto, a través del teléfono 956 00 00 11, en los horarios habilitados para ello. El lunes 15 la oficina permanecerá abierta de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, mientras que el martes 16 lo hará de 9:00 a 14:00 horas y nuevamente de 16:00 a 18:00 horas. A partir del miércoles 17, todas aquellas entradas que no hayan sido retiradas pasarán automáticamente a disposición de los abonados inscritos en la lista de espera.

Cada localidad tendrá un precio único de 20 euros y será emitida en formato digital. Además, el club ha recalcado que las entradas son estrictamente personales e intransferibles, por lo que no podrán ser cedidas a terceros bajo ningún concepto.

De esta manera, el Cádiz CF organiza un proceso escalonado para garantizar que sus seguidores puedan acompañar al equipo en un nuevo compromiso liguero, a la vez que asegura un reparto ordenado y transparente de las entradas disponibles.