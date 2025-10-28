El Cádiz CF muestra su rechazo y condena con firmeza los incidentes de Granada

Los radicales de Granada CF y Cádiz CF provocaron incidentes que mancharon la previa del encuentro que ambos equipos disputaron el pasado sábado en Los Cármenes. Una cita de LaLiga Hypermotion que, por lo demás, estuvo marcada por un excelente ambiente entre ambas aficiones.

En cuanto a la trifulca provocada por ambos grupos, la Policía Nacional identificó a 49 personas implicadas en una pelea e incautaron 34 palos, un puño americano, un anillo triple puntiagudo y pequeñas cantidades de droga. Un episodio violento en el que los medios pusieron su foco, aunque no pudieron ni mucho menos evitar las bonitas imágenes protagonizadas por los aficionados de ambos conjuntos que disfrutaron de un día especial y muy bonito en la ciudad nazarí.

A raíz de los incidentes sucedidos, la Federación de Peñas G19 del Granada y la Federación de Peñas Cadistas (FPC) emitieron un comunicado conjunto para mostrar su «total rechazo a los incidentes acaecidos en Granada, dejando claro que «estos incidentes no reflejan la cultura de turismo deportivo que promueven las aficiones unidas en favor del buen ambiente en los desplazamientos».

Además, quisieron subrayar el buen rollo existente entre ambas aficiones: «Las federaciones de peñas organizan eventos y encuentros antes de los partidos, como la pachanga jugada por la mañana entre peñistas del Granada y del Cádiz, en un ambiente de hermandad en las inmediaciones del estadio y del centro de Granada. Los alrededores del estadio, como en años anteriores, fueron escenario de confraternización entre familias de ambas aficiones, recibiendo incluso invitaciones de peñas del Granada C.F. para realizar hermanamientos. Por ello, no nos identificamos en absoluto con los hechos acaecidos».

Repulsa y condena

En este sentido, «el Cádiz Club de Fútbol lamenta y condena con absoluta firmeza los incidentes ocurridos en la previa del partido disputado el pasado sábado 25 de octubre».

Comunicado oficial: Incidentes en Granadahttps://t.co/d0mPX7tlxV pic.twitter.com/rw2GEkhHlv — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 28, 2025

El club gaditano no lo ha dudado y no se ha puesto de perfil en esta historia. «Los comportamientos violentos son totalmente inaceptables y contrarios al espíritu del deporte, basado en el respeto, la convivencia y la deportividad. Estos hechos aislados, protagonizados por una minoría, no representan en modo alguno a las aficiones de ninguno de los dos clubes, que demostraron un comportamiento ejemplar durante toda la jornada», aclaran desde la entidad gaditana.

Asimismo el Cádiz CF «expresa su total colaboración con las autoridades competentes y con el propio Granada CF para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Asimismo, el club reitera su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia en el fútbol y con la promoción de los valores que deben inspirar a este deporte».