Los peñistas de Granada y Cádiz condenan los incidentes en un comunicado conjunto

La previa del encuentro entre Granada y Cádiz estuvo marcada por los incidentes por los radicales de uno y otro equipo. La Policía Nacional identificó a 49 personas implicadas en una pelea, e incautaron 34 palos, un puño americano, un anillo triple puntiagudo y pequeñas cantidades de droga. Un episodio violento en el que los medios pusieron su foco, aunque no pudieron ni mucho menos evitar las bonitas imágenes protagonizadas por los aficionados de ambos conjuntos que disfrutaron de un día especial y muy bonito en la ciudad nazarí.

A raíz de los incidentes sucedidos, la Federación de Peñas G19 del Granada y la Federación de Peñas Cadistas han emitido un comunicado conjunto para mostrar su «total rechazo a los incidentes acaecidos en la ciudad nazarí en el día de ayer« y dejar claro que »estos incidentes no reflejan la cultura de turismo deportivo que promueven las aficiones unidas en favor del buen ambiente en los desplazamientos«.

Además, quisieron subrayar el buen rollo existente entre ambas aficiones. «Las federaciones de peñas organizan eventos y encuentros antes de los partidos, como la pachanga jugada por la mañana entre peñistas del Granada y del Cádiz, en un ambiente de hermandad en las inmediaciones del estadio y del centro de Granada. Los alrededores del estadio, como en años anteriores, fueron escenario de confraternización entre familias de ambas aficiones, recibiendo incluso invitaciones de peñas del Granada C.F. para realizar hermanamientos. Por ello, no nos identificamos en absoluto con los hechos acaecidos».

Comunicado de ambas peñas: «No nos representan»

«Las Federaciones de Peñas G19 del Granada C.F. y la Federación de Peñas Cadistas quieren mostrar su total rechazo a los incidentes acaecidos en la ciudad nazarí en el día de ayer.

Estos incidentes no reflejan la cultura de turismo deportivo que promueven las aficiones unidas en favor del buen ambiente en los desplazamientos.

El trabajo que realizan las federaciones semana tras semana para organizar los viajes de sus aficionados los días de partido no se ve valorado después de los hechos ocurridos.

Las Federaciones, para montar un desplazamiento, deben tener identificados con nombre y DNI a todos los ocupantes, informar con antelación a los departamentos de seguridad sobre matrículas de autobuses, datos de los conductores y puntos de parada en destino, todo ello para garantizar la seguridad de los viajeros.

Por supuesto, el club tiene localizadas las entradas vendidas en la grada visitante, destinadas únicamente a socios identificados con nombre, DNI y número de socio.

Las federaciones de peñas organizan eventos y encuentros antes de los partidos, como la pachanga jugada por la mañana entre peñistas del Granada y del Cádiz, en un ambiente de hermandad en las inmediaciones del estadio y del centro de Granada.

Los alrededores del estadio, como en años anteriores, fueron escenario de confraternización entre familias de ambas aficiones, recibiendo incluso invitaciones de peñas del Granada C.F. para realizar hermanamientos. Por ello, no nos identificamos en absoluto con los hechos acaecidos.

Esto contrasta totalmente con los incidentes ocurridos, que no reflejan el espíritu deportivo ni el trabajo que realiza Aficiones Unidas y sus federaciones para que los desplazamientos sean motivo de disfrute y convivencia.

Queremos entrar en los estadios como aficionados a nuestros equipos, no como sospechosos de actos violentos. Esta confianza debemos construirla entre todos y demostrar que al fútbol se va a disfrutar. Lo ocurrido ayer no ayuda a cambiar esta percepción.

Desde ambas federaciones solicitamos que se apliquen las sanciones correspondientes, según la ley del deporte, sobre las personas identificadas y sancionadas, alejándolas de los estadios.

A los clubes pedimos que adopten las medidas necesarias para evitar que se repitan estos incidentes. Quienes representen al granadinismo o al cadismo en los desplazamientos deben estar completamente en contra de la violencia, la xenofobia y el racismo en el deporte.

No es aceptable que un grupo identificado desde la mañana, con su autobús localizado, haya podido llegar a Granada y acceder al estadio, mostrando además una actitud violenta en la grada visitante.

Personas que en pleno siglo XXI viajan durante horas para provocar peleas no tienen excusa ni cabida en este sistema.

Por otra parte, felicitamos a las aficiones del Granada y del Cádiz desplazadas al partido por su comportamiento ejemplar, defendiendo sus colores como ciudades andaluzas hermanas que somos, lo que nos hace sentir orgullo por la parte de la afición que sí nos representa.

Como se pudo ver en televisión, el cadismo no se limitó a la grada visitante: muchos aficionados compraron entradas en otras zonas del estadio, compartiendo grada y conversación con la afición local sin ningún incidente.

Las Federaciones de Peñas, de la mano de Aficiones Unidas, seguiremos trabajando para que el fútbol sea una fiesta familiar y segura, instando a los organizadores a colaborar y adaptar los días y horarios de los partidos a la conciliación entre familias y fútbol«.