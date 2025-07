El Cádiz CF disputará un amistoso ante el Ceuta en El Palmar

Cádiz CF y Ceuta, dos equipos que serán adversarios la próxima temporada en LaLiga Hypermotion, se verán las caras el próximo sábado 2 de agosto a las 19.00 horas en El Palmar.

Un verano más el Cádiz CF jugará durante la pretemporada en Sanlúcar de Barrameda, aunque ahora será ante el Ceuta, equipo recién ascendido a la categoría de plata del balompié nacional.

Las entradas para el encuentro estarán disponibles en venta directa en el Estadio Municipal El Palmar y su precio se comunicará próximamente a través de nuestras redes sociales oficiales. Asimismo, para todos aquellos aficionados que no puedan desplazarse a Sanlúcar de Barrameda, el encuentro amistoso entre Cádiz CF y Ceuta se retransmitirá en directo a través de la plataforma de 'streaming' PLAIZ.

Rivales y vecinos

Aunque no es un derbi andaluz al uso, el Cádiz - Ceuta no es un partido más. La proximidad geográfica entre ambas escuadras, con sólo el Estrecho de Gibraltar separando la provincia gaditana de la ciudad ceutí, hace que este encuentro tenga su morbo. Y es que habituales eran sus duelos en la extinta Segunda B, pero no en en el fútbol profesional.

En LaLiga Hypermotion será el fin de semana del 26-27-28 de septiembre, con motivo de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, cuando se juega el Cádiz - Ceuta en tierras gaditanas.

La vuelta tendrá lugar al inicio de la Semana Santa (27-28-29 de marzo de 2026) en el Estadio Alfonso Murube.

El Ceuta, que necesita tener su estadio acondicionado para competir en Segunda, ha valorado la posibilidad de jugar en Cádiz durante las primeras semanas. No obstante, desde el club caballa trabajan a marchas forzadas para estrenarse en su casa y con los suyos.

Actualmente los caballos llevan a cabo su 'stage' de pretemporada en las instalaciones de Montecastillo, en Jerez de la Frontera.