Arana, verdugo del Cádiz CF en la primera vuelta: «Ellos son otros con el nuevo míster»

Juan Carlos Arana fue el autor del gol de la victoria del Racing de Santander en Cádiz durante el encuentro de la primera vuelta (0-1). El delantero grancanario del equipo santanderino hizo posible con su acierto que el equipo cántabro se llevara tres puntos de tierras gaditanas.

Entonces, el pasado 20 de octubre, la situación era diferente. El Cádiz CF era un equipo muy irregular que no daba con la tecla en casa, mientras que el Racing de Santander era un sólido líder que avanzaba a velocidad de crucero. Ahora los gaditanos llevan ocho jornadas sin conocer la derrota y los montañeses, aunque siguen primeros, no son tan solventes y vienen de perder en El Plantío ante el Burgos.

«Somos conscientes de que el último partido no ha salido como esperábamos y en una categoría así, cuando no haces lo que toca o no estás al nivel de siempre, pierdes puntos», señala Arana.

Sobre el Cádiz CF, Arana avisa: «Viene en una dinámica buena desde que cambiaron al míster. Creo que como el Burgos no plantearán una salida limpia desde atrás, y además se hacen fuertes con sus jugadores de arriba, que son determinantes en la categoría».

Con el empuje de su afición

Por eso el delantero insular recalca: «Tenemos que ir a muerte con lo que planteen el míster y el cuerpo técnico. A partir de ahí, aprovechar lo que nos da El Sardinero, que es mucho».

En cuanto al apoyo de la afición racinguista, que todo hace indicar a que llenará una jornada más las gradas de los Campos de Sport de El Sardinero, Arana valor: «Tanto en casa como fuera vemos a muchísima gente apoyando al equipo. No están de 10 sino de 100. Hablas o ves otros partidos de la categoría y te das cuenta de que ninguno está a la altura de lo que hace esta afición por nosotros».