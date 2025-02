Garitano aleja fantasmas y acerca los sueños

«Nosotros más que en tierra de nadie, venimos de tierra de descenso, que es cuando llegamos nosotros. Imagínate que tierra es esa. Y no hace mucho, menos de un mes. Ahora estamos más arriba. Llevamos siete partidos sin perder y el equipo está muy bien. En la tierra que estamos ahora no está mal. Queremos ir a tierras mejores, pero no queremos volver a la que estábamos». Con esa metáfora analizaba Gaizka Garitano el empate del Cádiz CF hace una semana en La Romareda. Un discurso que toma mucha más fuerza tras la contundente victoria de los amarillos ante el FC Cartagena, que permite al cuadro cadista protagonizar un salto importante en la tabla de Segunda División.

Tras 26 jornadas disputadas, el Cádiz CF ocupa la decimosegunda posición con 34 puntos. Está diez puntos por encima de la zona roja y a nueve de las posiciones de las plazas de playoff de ascenso. Es decir, el conjunto amarillo se encuentra en mitad de la tabla y más cerca de soñar que de atraer fantasmas. Eso sí, aún falta por disputarse el Real Oviedo - Eldense que cerrará la jornada y que, en caso de victoria alicantina, reduciría la ventaja amarilla sobre la zona peligrosa de la clasificación.

Un panorama difícil de imaginar cuando Gaizka Garitano tomaba los mandos de una nave que no encontraba su sitio en la categoría. A raíz de la solidez defensiva - que no brilló ante el Cartagena - el técnico vasco ha ido sumando ingredientes en la fase ofensiva que han desembocado en un Cádiz tremendamente efectivo en los últimos metros. Partido a partido. De tres en tres. Y con una plantilla más corta de lo deseado por el entrenador. Pero este equipo invita a pensar que, al menos, el tramo final de temporada será tranquilo. Y eso, viendo la situación de hace apena dos meses, ya es mucho decir. Ahora, el Racing de Santander en El Sardinero.

