Antonio Calderón se deshace en elogios hacia Mágico González: «Cuando tienes la suerte de jugar con él...»

Algo más de dos temporadas estuvo Antonio Calderón en la primera plantilla del Cádiz CF. Fue al inicio de su carrera deportiva cuando el centrocampista gaditano, recién salido de la cantera cadista, llegó al primer equipo y se quedó. Tiempo más que suficiente para vivir en primera persona la compañía de Mágico González sobre el rectángulo de juego y en el vestuario.

Después de una primera toma de contacto a finales de la temporada 1986/1987 en el 'play off' de descenso y en la 'Liguilla de la muerte' que se inventó el presidente cadista Manuel Irigoyen, cuando David Vidal dio la oportunidad a Antonio Calderón, el centrocampista gaditano fue compañero de pleno derecho de Mágico González las dos temporadas siguientes (1987/1988 y 1988/1989). Primero con el uruguayo Víctor Espárrago en una gran temporada de los gaditanos. Después con Senekowitsch y David Vidal, que regresó al banquillo del Cádiz CF para volver a salvarlo.

Apenas 21 años de edad tenía Antonio Calderón puso rumbo al Estadio Luis Sitjar para jugar en el Mallorca. De ahí pasó a Rayo Vallecano y Lleida para terminar su periplo en Escocia con Airdrieonians, Kilmarnock y Raith Rovers antes de colgar las botas en la temporada 2003/2004, sin poner fin a su carrera en el Cádiz CF, el club de su ciudad y en el que empezó su aventura. Un Cádiz CF al que pudo entrenar en dos etapas distintas en Segunda y Segunda B.

Recuerdos inolvidables

No demasiado tiempo en el Cádiz CF pero, sin embargo, hizo buenas migas con el astro salvadoreño. «Yo me compré un apartamento y él se vino conmigo. Se compró otro en el piso inferior. Se lo gastaba todo», asegura Antonio Calderón al hablar de Mágico González en una entrevista concedida a 'Offsiders'.

Y pasaba a valorar cómo era Mágico González: «El Mago era un fuera de serie. Cuando tienes la suerte de jugar con él, pues te das cuenta de la diferencia que hay a todos los niveles. Mágico era y es un súper clase. Siempre ha sido una buena persona, un tío cercano y humilde al que no le gustaba el foco, le gustaba estar al margen. Era y es muy respetuoso y muy educado».

Un futbolista único porque «futbolísticamente lo dominaba todo. Desde el cambio de ritmo al regate pasando por el golpeo. Además era resistente»

Un futbolista único porque «futbolísticamente lo dominaba todo. Desde el cambio de ritmo al regate pasando por el golpeo. Además era resistente»

En resumidas cuentas, el actual entrenador del Juventud de Torremolinos, lo define así: «Mágico era de otro nivel».