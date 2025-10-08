Ro Abajas: «El Cádiz CF está arriba y será un duelo interesante»

Dos titularidades consecutivas lleva Rodrigo Abajas con la SD Huesca. El joven lateral izquierdo madrileño (22 años de edad) llegó a El Alcoraz el pasado verano procedente del Valencia Mestalla, aunque ya había debutado con el primer equipo valencianista.

Formado en la cantera del Leganés y con paso por el Rayo Majadahonda, Ro Abajas vive ahora su primera experiencia en el fútbol profesional. Lo hace con el Huesca en Segunda y a las órdenes del ilicitano Sergi Guilló, otro debutante en la categoría de plata del balompié nacional.

Por ahora sus sensaciones son bastante positivas. «LaLiga es muy larga y quedan muchísimos puntos, pero considero que estamos donde tenemos que estar. La plantilla está trabajando muy bien, no es casualidad que acabemos ganando en los minutos finales», expresaba Ro Abajas.

Ahora toca visitar en Cádiz al Cádiz CF, un equipo frente al que nunca se ha enfrentado y en un estadio que nunca ha pisado como futbolista. «Será un duelo interesante porque el Cádiz CF es un equipo que está arriba. Espero un partido bonito, que nos salgan las cosas bien y donde podamos competir lo mejor posible. En esta categoría hay mucho nivel y es muy competitiva. Hay que estar mentalizado de ganar todos los duelos y competir hasta el final», aseguraba el lateral izquierdo del Huesca.

«La competencia es buena para el futbolista»

A fin de cuentas para Ro Abajas todo es nuevo esta temporada. «Soy un chaval que trabaja mucho. Al principio llegas nuevo y es un ritmo nuevo, pero con la ayuda de los compañeros me he ido adaptando de la mejor manera posible y me encuentro bien», apuntaba. Y recalcaba: «Tengo todavía mucho que demostrar y acabaré demostrándolo. El míster me pide profundidad y verticalidad sin dejar de defender. También me dice que esté tranquilo, juegue mi partido y disfrute».

En cuanto a su afición destacaba: «Es un ambiente muy chulo. Tener una afición que aprieta, que no deja de animar hasta que pite el árbitro es un plus, nosotros lo notamos desde dentro y estoy muy agradecido y muy contento de toda la gente que viene a vernos».

¿Jugará en Cádiz como titular? Ro Abaja puntualizaba: «Estamos contando con el once titular y el banquillo y así se está viendo en los resultados. Creo que todos trabajamos igual de bien. La competencia es buena y hace al futbolista mejor».