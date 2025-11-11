A Kouamé ya le buscan sitio en el mercado europeo

Ni un año se ha cumplido desde que Rominigue Kouamé saliera cedido rumbo a Estados Unidos. El inadaptado centrocampista africano, que todavía tiene contrato en vigor con el Cádiz CF hasta el próximo 30 de junio, se marchaba al Chicago Fire de la MLS para tratar de reconducir su estancada carrera deportiva.

El club gaditano tuvo que aceptar entonces la fórmula de la cesión como salida porque la venta no fue posible. «El Cádiz Club de Fútbol y el Chicago Fire FC han alcanzado un acuerdo para la cesión de Rominigue Kouamé hasta final de temporada. La operación contempla una opción de compra por parte del club de la MLS», afirmaba entonces el club gaditano en un comunicado oficial.

Así se cerraba una operación en la que se llevaba trabajando varias semanas y que se formalizó en la última semana del último mercado de fichajes hasta la fecha.

Por un año se marchaba Kouamé a la MLS. Un año que termina el próximo 31 de diciembre de 2025, cuando todavía tiene el centrocampista africano media temporada más de contrato con el Cádiz CF, pues expira el próximo 30 de junio de 2026.

Algún detalle, lesiones y sombras

El plazo de Rominigue Kouamé en Estados Unidos va llegando a su fin y no parece muy claro que vaya a continuar allí, donde no ha terminado de explotar. Con casi 29 años de edad, el centrocampista ha disputado un total de 23 encuentros en la MLS, diez de ellos como titular, con más de 800 minutos de juego en los que ha marcado tres goles (uno de ellos en la victoria 3-5 ante el Inter Miami de Leo Messi, Lusi Suárez y Jordi Alba) y ha dado una asistencia.

Unos números que podían haber sido bastante mejores, pero las lesiones le han vuelto a pasar factura a Kouamé. Sin ir más lejos esta temporada ha tenido que parar hasta en cuatro ocasiones debido a problemas musculares. Una situación que ya le tocó vivir en más de una ocasión durante el tiempo que estuvo en el Cádiz CF, donde nunca encontró esa versión que se esperaba de él.

Problemático, con sonados conflictos con sus compañeros e inadaptado a La Tacita de Plata, Kouamé se quedó muy lejos de lo que se esperaba de él en La Tacita de Plata, a la que llegó en septiembre de 2023 procedente del Troyes, cuando el Cádiz CF todavía militaba en Primera. Entonces era un auténtico desconocido en el fútbol español.

Rominigue Kouamé (d) junto a Borja Lasso (i) cuando fue presentado como nuevo jugador del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

Lo que parece más que claro es que Rominigue Kouamé no entra en los planes del Cádiz CF para volver a formar parte de su plantilla a partir del mes de enero. No tiene sitio en la actual plantilla y saldrá aunque sea libre. Eso sí, intentando conseguir algún porcentaje de alguna futura venta.

Mientras tanto ya se barajan otras opciones de salida si acaba definitivamente su aventura en la MLS. Por ahora Chicago Fire no se ha pronunciado.

Entre las alternativas de futuro está recalar en ligas menores del viejo continente. Es por ello por lo que su nombre empieza a sonar para reforzar a alguna escuadra del centro y norte de Europa. Su nombre ya empieza a colocarse en el mercado.