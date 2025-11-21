Jerónimo Dómina ya piensa en amarillo

El Cádiz CF ya tiene atado al delantero Jerónimo Dómina. Así lo confirma Radio Cádiz de la Casena SER, que apunta que el joven atacante argentino ya se encuentra en tierras gaditanas y firmará un contrato de cuatro temporadas y media con la entidad gaditana. Todo queda a la espera del reconocimiento médico.

El ariete sudamericano, internacional Sub 21 con Argentina, termina su contrato con Club Atlético Unión de Santa Fe e iniciaría una nueva aventura en el fútbol español. Así se confirmaría el anuncio hecho esta semana por el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en fichajes.

Jerónimo Dómina llegaría con la carta de libertad bajo el brazo y sin jugar desde el pasado verano, ya que no quiso renovar su contrato con el Club Unión Santa Fe. Ahora bien, según el periodista deportivo Luis César Merlo, el Cádiz CF, tal y como obliga la FIFA, tendría que pagar al club argentino 400.000 euros por derechos de formación del futbolista.

‼️NOTICIA SER DEPORTIVOS CÁDIZ‼️



🟡Jerónimo Dómina ya está en Cádiz: firma por cuatro temporadas y media.



🤝🏻El delantero argentino está a la espera de pasar el reconocimiento médico.https://t.co/56laz4yiDY — Radio Cádiz (@RadioCadiz) November 21, 2025

En los dos últimos años ha marcado tres goles y dos asistencias en un total de 17 encuentros.

El Cádiz CF no había sido el único club interesado en la incorporación de Jerónimo Dómina, que ha contado con ofertas de varios clubes como UD Las Palmas y Southampton, entre otros.

Objetivo: reforzar la delantera del Cádiz CF

Esta llegada tendría lugar días después de anunciar Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF, en la Cadena SER la intención del club por reforzar la delantera en el próximo mercado de invierno.

Y es que la falta de gol está pasando factura al Cádiz CF esta temporada.