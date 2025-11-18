Jerónimo Dómina, el primero en sonar para el Cádiz CF

Se acerca el mercado de fichajes de invierno y en el Cádiz CF ya se ven en la necesidad de reforzar demarcaciones de cara a una segunda vuelta en la que los de Gaizka Garitano deberán no perderle el pulso a la competición.

Por ello mismo, desde la coordinación deportiva, Juan Cala comienza a barajar nombres y según varias informaciones ya tendría casi cerrado la llegada de una promesa del fútbol argentino, Jerónimo Dómina, actual jugador del Club Atlético Unión. El ariete cuenta con 20 años y mide 1.75.

El futbolista sudamericano acaba contrato a final de año, algo que beneficia a los clubes europeos para poder reforzarse en enero con agentes libres a diferencia del viejo continente, donde los contratos finalizan en junio, con el cierre de temporada.

Según el periodista deportivo Luis César Merlo, el Cádiz CF, tal y como obliga la FIFA, tendría que pagar al Atlético Unión 400.000 euros por derechos de formación del futbolista.

Jerónimo Dómina está teniendo varias ofertas de clubes. Por ejemplo, Las Palmas ha estado interesado en tiempos pasados, igual que el Southampton inglés, pero por lo que se ve tiene decidido defender el azul y el amarillo del club gaditano.

Más temas:

Cádiz CF