David García: «Mi intención es quedarme en el Cádiz CF esta temporada»

David García trabaja para quedarse en la primera plantilla del Cádiz CF. El joven centrocampista sevillano acaba de llegar, pero tiene claro que es su momento. Esta pretemporada se juega muchísimo. «Mi intención es quedarme en el Cádiz CF esta temporada y asentarme en la categoría», asegura.

«Agradezco a Juan Cala y al Cádiz CF la confianza depositada en mí. Trataré de devolverla con mucho trabajo. Vengo con ilusión y mucho hambre para jugar en el Cádiz CF», continúa un futbolista que inició su trayectoria en las categorías inferiores de UD Tomares para pasar después a CD Gerena, Extremadura UD y SD Huesca.

La pasada temporada dio el salto al fútbol sénior en el Xerez CD. Fue en el mes de enero cuando se incorporó al Atlético Sanluqueño, donde firmó una destacada segunda vuelta. En El Palmar terminó convirtiéndose en una pieza importante en el objetivo de una permanencia que los verdiblancos lograron en la última jornada.

Ahora llega la oportunidad irresistible de competir en LaLiga Hypermotion con el Cádiz CF y saborea cada minuto. «Me han acogido como si llevara aquí más tiempo de lo que llevo. El primer encuentro se desarrolló con buenas sensaciones y estamos en la línea a seguir», afirma David García, que incluso marcó uno de los goles del Cádiz CF en el primer encuentro de la pretemporada ante el Barbate.

El Cádiz CF contaba con una opción preferencial en la operación y ha ejercido la opción de compra sobre el joven centrocampista. Firma por tres temporadas y ahora debe convencer a Gaizka Garitano durante la pretemporada, ya que será el técnico vasco el que valore su futuro en la entidad.

Su posición sobre el rectángulo de juego

Llegar hasta aquí no ha sido fácil para él. A David García le ha tocado coger una vía más larga al no pasar por las canteras de Real Betis y Sevilla FC tras formarse en la UD Tomares. «Mi camino ha sido más largo y puede que cueste algo más de trabajo, pero es el que me ha tocado coger. Estoy orgulloso de ello y trabajo día a día para mejorar y llegar cuanto antes al fútbol profesional», destaca.

Para los que no lo conozcan, David García se define: «Llevo unos años jugando más de '6', pero soy un centrocampista que también se puede adaptar a la posición de '8'. No tengo preferencia por uno u otro lugar. Siempre trataré de rendir al cien por cien y haré lo que me pida el míster para ayudar al grupo».