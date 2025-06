Álvaro García Pascual y la gestión sobre su futuro

El futuro de Álvaro García Pascual se conocerá en las próximas fechas. Hace un mes que 'Radio Marca' apuntó que el delantero malagueño del Sevilla FC recalaría en La Tacita de Plata, pero desde entonces muchas son las cosas que han ido aconteciendo.

Tres temporadas había firmado el ariete con el Cádiz CF. Sin embargo, ABC de Sevilla apuntaba el pasado 24 de mayo que el delantero firmaría una nueva vinculación con el Sevilla FC por tres temporadas, ya con ficha profesional, si llegaba a un acuerdo. ¿Qué cambió todo? La apuesta de Joaquín Caparrós por él en el tramo decisivo de la temporada y el gol que marcó Álvaro García Pascual en el Sánchez Pizjuán ante la UD Las Palmas, tanto que dio la permanencia en Primera al Sevilla FC, hizo que cambiara el decorado.

«Tengo contrato con el Sevilla FC y veremos qué pasa en el futuro». Son las últimas declaraciones de Álvaro García Pascual, quien ha apostillado: «El gol que anoté contra Las Palmas es el momento más bonito y feliz que he vivido. En el Sevilla FC me han arropado, me han acogido y estoy más que feliz. Siento mucho el cariño de la afición».

🗣️ Álvaro García Pascual, en 'Área Malaguista': "Tengo contrato con el Sevilla, me han arropado, me han acogido y estoy más que feliz".



🚨 El malagueño explica su situación en 101TV, ¡no te lo pierdas!



📎 https://t.co/l3NJ9IpYPk#MálagaCF #ÁreaMalaguista pic.twitter.com/IRjbeXT1j6 — Área Malaguista (@AreaMalaguista) June 2, 2025

Un claro intento por continuar ligado al equipo sevillista en Primera. Eso sí, sin saber si tendría minutos en caso de quedarse en el equipo de Nervión. Y es que en el Sevilla FC es Antonio Cordón el que ha tomado las riendas de una dirección deportiva que antes había tenido como referente a Víctor Orta. Además Joaquín Caparrós, su gran mentor, no seguirá al frente de un Sevilla FC que ya busca entrenador para la próxima temporada.

Todo ello en un club en horas bajas, del que acaba de salir Suso en dirección al Cádiz CF, y que ha demostrado no tener clara la hoja de ruta a seguir.

Y un claro guiño al Málaga

Guiño que se suma a sus piropos al Málaga, club de su tierra. «Que yo sepa, nunca he tenido la oportunidad de jugar en el Málaga CF. Al final soy de Málaga y es un sueño jugar en La Rosaleda, hemos ido a todos los partidos que hemos podido y todos los malagueños sueñan con eso», aclaró en '101 TV Málaga'.

Álvaro García Pascual pospone su idilio con el Málaga CF: "Tengo contrato con el Sevilla FC y veremos qué pasa en el futuro" #MalagaCF https://t.co/FGVawvbRkw — malagahoydxt (@malagahoydxt) June 8, 2025

Y es que el jugador formado, aunque con un paso breve en el CD Vázquez Cultural, mismo club en el que se formó el cadista Javi Ontiveros, no ha perdido la oportunidad para dejarse querer. Antes había jugado el Atlético Benamiel CF y el CD 26 de Febrero, pasando posteriormente a probar fortuna en la Liga Universitaria de Estados Unidos. Fue justo antes de recalar en la cantera del Sevilla FC.

Si algo queda claro es que Álvaro García Pascual no ha apostado con firmeza por el Cádiz CF desde el primer momento. Ahora tocará ver qué pasará con un delantero que iba a enfundarse la elástica amarilla y que ha visto la opción de permanecer en la elite. O incluso de dejarse querer por el equipo de su tierra.