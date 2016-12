Diez viajes de Ãºltima hora para celebrar Fin de AÃ±o

Si aún no has encontrado un destino para las vacaciones de Navidad una interesante opción es embarcarse en un crucero por el Mediterráneo. En estos hoteles flotantes el turista disfrutará de todos los servicios para pasar un viaje inolvidable en los restaurantes, cafeterías, discotecas, piscinas o gimnasios de los barcos y podrá disfrutar de espectáculos nocturnos o sesiones de cine todo ello mientras navega hacia algún destino que sin duda no dejará indiferente.

Desde Barcelona hasta Cerdeña, Florencia o Palma de Mallorca un crucero es una elección que cada día eligen más turistas, de hecho este tipo de viajes ha crecido en estos tiempos de crisis gracias a la buena relación calidad precio.

Itinerario: Barcelona - Palma de mallorca - Cerdeña - Roma - Florencia - Savona - Marsella - Barcelona. Incluye: 10 días en Pensión Completa. Salida: 31 de diciembre desde 479 euros +195 euros tasas