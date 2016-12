Hay quien debe pensar que la saga cinematográfica «Fast and Furious» se inspiró en el videojuego Need for Speed. En realidad da igual, las carreras ilegales y los piques de velocidad ha servido de argumento en infinidad de ocasiones.

Conocido como NFS, la serie de videojuegos de conducción debutó en 1994 y ha ido casi a entrega por año. En 2014 llegó, por fin, una película bajo este título, que estuvo protagonizada por Aaron Paul (Tobey Marshall) o Michael Keaton (Monarch), entre otros. Por supuesto, se aprecia la pasión por las cuatro ruedas, los motores de gran cilindrada y las modificaciones increíbles para sacar aún más potencia.