¡Navidad! Época de felicidad, alegría y -como no podía ser de otra forma- de buenos ratos con nuestros seres queridos... Esa misma familia que (en muchos casos) no vemos en todo el año y que tenemos que soportar en plena Nochebuena. Pues bien. En pleno 24 de diciembre como estamos, recopilamos una serie de cosas que deberías evitar para no fastidiar la velada.

1-Venirte arriba y empezar a bailar vestido de Papá Noel encima del árbol.

2-Enfadarte porque no te han regalado lo que querías... y tomarla con el arbolito.

3-«Trollear» a tu gato en Nochebuena disfrazándole de Papá Noel.

4-Marcarte un baile absurdo tras beber una copita de más.

5-Arreglare demasiado para la cena. No olvides que un poco gusta, y mucho cansa.

6-Pasarte con la carne y los pasteles. Recuerda que todo eso acaba convirtiéndose en grasa.

7-Hacerles una broma absurda a tus suegros en medio de la zona.

8-Ligar con tu cuñado... Y más si es tu ex.

9-Que vayas a comer por primera vez con tus suegros y les escupas comida en la cara.

10-Que mandes una felicitación «guarra» al grupo de WhatsApp de tu familia en Nochebuena.

