HorÃ³scopo 2017: conoce lo que te depararÃ¡ este aÃ±o

Llega un 2017 lleno de cambios bastante positivos para Piscis, pero en el que deberá trabajar durante todo el año por conseguir los éxitos que recogerá a finales de los doce meses. La predicción anual augura que todas las decisiones que tome tendrán mucha importancia en el resultado final por lo que debe continuar el trabajo de introspección en sí mismo iniciado en 2016 para conocerse lo mejor posible, reconectar con su yo interior, descubrir sus limitaciones y sus virtudes, lo que es real y lo que es ilusión, para aprender de sí mismo y poder elegir con conocimiento ya que son muchos los cambios que se avecinan según los astros.

Las exigencias profesionales seguirán siendo altas y no terminará la preocupación por la estabilidad económica por lo que Piscis no debe bajar la guardia y esforzarse al máximo en el trabajo o los estudios sin dejarse llevar por el aburrimiento y la apatía para no verse afectado por recortes o posibles malas rachas a mediados de 2017. Superadas las dificultades e inestabilidad financiera, que para sortearlas con éxito pueden requerir algún sacrificio y renovación del compromiso, las aguas volverán a su cauce con alguna recompensa profesional y económica. La entrada de dinero llegará en un momento clave para aplacar nuevas necesidades surgidas en el entorno familiar.

La estabilidad amorosa será la tónica general durante 2017 para este signo del zodiaco, lo que no significa que no deba esforzarse por mantener la llama encendida en la relación de pareja y superar los baches, pocos, a los que se enfrentará este año. Pueden surgir tentaciones y terceras personas que intentarán interponerse y confundir al Piscis sobre sus verdaderos sentimientos hacia su pareja, que puede hacerle sentir frustrado. Si el amor se ha terminado de verdad, la relación se terminará a finales de 2017 a pesar de los esfuerzos pero Piscis no debe dejar rendirse a la primera y luchar por descubrir sus verdaderos sentimientos y no dejarse arrastrar por terceros. En caso de ruptura definitiva, una nueva persona podría aparecer a final de año. Los Piscis solteros no lo tendrán tan fácil aunque sí vivirán intensos, pero breves, romances a lo largo de 2017, uno de los cuales irá afianzándose y podría convertirse en una relación estable.

En las relaciones familiares y personales los Piscis deberán mostrar más responsabilidad, madurez y compromiso para evitar enfrentamientos que podrían minar esas relaciones aunque será también un momento interesante para hacer una limpieza y descubrir qué amistades no lo son tanto. Es momento de deshacerse de esas personas tóxicas que dejarán hueco para nuevas amistades más positivas con quienes vivir nuevas experiencias.

Debe prestar atención a no dejarse llevar por el exceso de trabajo y que éste no afecte a su salud tanto mental como física, ya que los momentos de inestabilidad laboral podría crear tensiones y altos niveles de estrés que podrían causar molestias digestivas y musculares. La práctica de ciertas modalidades de actividad física como el pilates o el yoga pueden contribuir muy positivamente a conseguir cierta relajación mental y física. Alineando cuerpo y mente, Piscis tendrá la energía a tope para enfrentarse a esos momentos de mayor carga laboral y dedicarse un tiempo a sí mismo y su vida social de una forma más plena y satisfactoria.