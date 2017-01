Virginia Maestro: Â«Romper con una multinacional no fue valiente, fue necesarioÂ»

Tras ganar un concurso televisivo en 2006, Virginia Maestro arrancó su carrera musical bajo el nombre de Labuat («apadrinada» por Risto Mejide) y firmó con una multinacional, pero pronto entendió que sus pasos debían ir por otro lado. Con una carrera en solitario más honesta que nunca y entregada a la música americana, ahora presenta su tercer disco, «Blue Bird». Próxima cita, este miércoles 3 de enero en la sala BarCo con entrada gratuita (5 euros con consumición a partir de las 01:30h.).

¿Cómo ha sido el recorrido de «Blue Bird» en directo? ¿Dónde ha estado actuando últimamente?

Ha sido muy emocionante, la verdad. «Blue Bird» es mi primer álbum auoteditado y he girado con banda y en acústico por todo el país. Arranqué la gira en la ciudad de mis sueños, Nashville, y fue maravilloso. Allí filmé «Loneliness» el segundo single, y toqué cada día durante la semana que estuve. Como colofón estrené mi cuarto álbum en el Blue bird café, dónde soñaba con presentarlo. En Abril volveré para tocar durante un mes... El resto del año ha sido increíble, he tocado mucho más de lo que esperaba, en salas y festivales. Estoy muy contenta. Las últimas ciudades han sido Andorra y Barcelona, y el público ha sido muy afectuoso en su recibimiento.

El 3 de enero estará en BarCo, ¿ya ha actuado allí verdad? ¿Qué se encontrará su público allí?

El concierto es con banda, iré con guitarra eléctrica, bajo y batería, y como no puede ser de otra manera con mi guitarra acústica. Será divertido arrancar el nuevo año tocando con colegas temas de «Bluebird, «Night and Day» y «Dulce Hogar», mis tres últimos álbumes.

En su último disco transmites verdadera pasión por la música americana, ¿en qué otras música se está metiendo últimamente como fan?

He de reconocer que siempre he tenido pasión por la música americana desde bien niña, sobre todo por las décadas de los años 40, 50 y 60. Últimamente no estoy haciendo demasiados descubrimientos, estoy más centrada en la composición, la verdad.

¿Está componiendo para un nuevo disco? ¿Cuándo tienes planes de entrar a grabar?

Efectivamente, así es, componiendo me hallo, tanto para mí como para otros artistas, esa es una de las cosas que me han hecho muy feliz en el 2016 y que espero continúen en 2017. Aún no tengo el calendario del próximo álbum pero muy pronto daré noticias sobre eso. Lo cierto es que estoy muy ilusionada preparando algunos proyectos que muy pronto empezarán a desvelarse como será el nuevo álbum.

¿Qué le gustaría que le pasara en 2017, en cuanto a lo artístico? ¿Y en cuanto a lo personal?

Me encantaría seguir tocando, conectar con el público cada día más, ser mejor compositora, cantante... Seguir hacia delante. ¿En lo personal? Mucha salud y mucha risa.

El año pasado rompió con una multi, para lo cual hay que ser valiente, ¿fueron diferencias meramente artísticas, o fue más allá de eso?

Más que valiente creo que era necesario. Las rupturas nunca son por un solo motivo aunque existen razones más pesadas que otras claro. Lo cierto es que no nos pusimos de acuerdo en lo artístico que tenía en mente para el siguiente álbum, nada más. Estuve muy feliz durante los años que hice carrera con sony music y guardo muchos recuerdos preciosos en mi corazón, además de colegas a los que adoro.

¿Qué beneficios y costes cree que tuvo para usted el proyecto de Labuat?

No hay herida o algo así, no la hay. Labuat fue una etapa que recuerdo con muchísimo cariño. Acepté el proyecto de corazón, y estuve feliz e ilusionada todo el tiempo. Tal vez no era el proyecto que yo soñaba en mi niñez porque yo proyecté que fueran mis canciones, pero ya ves que más tarde lo hice igualmente. Yo le tengo mucho respeto a las decisiones que tomé. De no ser por cada paso no sería la persona que soy hoy. Fue mi comienzo discográfico y un momento inolvidable. Una breve pero intensa etapa de la que aprendí mucho.

¿Qué aprendió en Operación Triunfo?

Aprendí mucho en muchos aspectos que ahora no viene al caso analizar con detenimiento. Por supuesto aprendí lo que no me gustaba y lo que sí, poco más diré al respecto. Solo añadiré que cada talent show es diferente y no puede ser medido con la misma regla. Al final, es televisión.

El concierto tendrá lugar el martes 3 de enero en la sala BarCo, a partir de las 23:30h. Entrada gratuita.