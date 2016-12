La Â«Gran Gala de NavidadÂ» y la Â«Gospel FactoryÂ», lo que no te puedes perder este fin de semana

Black Light Gospel Choir es una revolucionaria formación de gospel dirigida por Rebeca Robs. En su repertorio podemos encontrar desde los clásicos del género como «Oh Happy Day», «Joyful, Joyful», «Amazing Grace» o «When The Saints Go Marchin In», hasta temas de soul, funk o pop adaptados al gospel como «Let Me Entertain You», «Heal The World» o «Hallelujah». Compuesto por artistas con amplia experiencia como solistas, en coros, musicales, televisión o radio, la banda tiene una innovadora base beat box. Han actuado como coro para Alejando Sanz, además de participar en diversas cadenas de televisión. En 2010, bajo la dirección musical de Robs y la producción de Paco Ortega lanzaron su primer disco homónimo.

El concierto se celebrará en la sala BUT (Barceló, 11) a partir de las 21.30 h. El precio de la entrada anticipada es de 22'50 euros.