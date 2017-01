The Clams: Â«Decidimos tirarnos a la piscina con el inglÃ©s en el Ãºltimo momentoÂ»

The Clams, una banda madrileña compuesta íntegramente por mujeres, lleva recorriendo varios años los escenarios con el soul por bandera y ahora se encuentra inmersa en la gira presentación de su segundo disco, «Déjà Vu» por todo el país. Han pisado las tablas de la Sala Sol, Círculo de Bellas Artes, Tempo Club, etc. y otros espacios escénicos de la Comunidad de Madrid como los Jardines de las Vistillas (dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro) o el Centro Cultural Conde Duque en los Veranos de la Villa de Madrid. También han colgado el cartel de «no hay entradas» en numerosas ocasiones presentando su primer trabajo discográfico «She can do it!» por toda la península, cosechando un sin fin de éxitos en lugares emblemáticos como el Centro Niemeyer de Aviles, el Festival de Cine de Málaga, Slap Festival en Zaragoza, Sopela Kosta Fest en Vizvaya o el Festival Caño-On de Tarancón.

¿Cómo está yendo la gira?

Está siendo una gira muy divertida y al mismo tiempo reconfortante, ya que apostar por un nuevo trabajo conlleva el temor a que la acogida no sea todo lo calurosa que uno quisiera. De momento está yendo a pedir de boca, así que tocamos madera.

¿Cómo ha sido el reto de componer en castellano?

La verdad es que ha sido un proceso complicado porque el disco inicialmente estaba compuesto en inglés. La decisión de cambiar de idioma se tomó en el estudio de grabación, con la mayoría de las voces ya grabadas. Siguiendo el consejo de nuestros productores, Antonio Pérez e Iván González “Chapo” así como de la mayoría de nuestros seguidores, decidimos tirarnos a la piscina en el último momento, lo que supuso tener que frenar la grabación y dedicar dos meses a componer letras nuevas adaptadas a unas bases previamente grabadas. Afortunadamente vivimos rodeadas de artistas y pudimos contar con la ayuda de grandes letristas y compositores como lo son Joe Eceiza y Pablo Galiano, que han participado en algunos de los temas. Finalmente estamos satisfechas con la decisión así como con el resultado y esperamos que el público opine lo mismo.

¿Cómo funciona el idioma en directo, en comparación con el inglés? ¿Se nota que genera más interacción?

Definitivamente sí. La gente participa más en los directos porque pueden cantar los temas con nosotras, cosa que antes resultaba algo complicada. Y sobre todo, pueden seguir las improvisaciones que son muchas y variadas.

Han tocado en escenarios muy emblemáticos y espectaculares, ¿cuáles han sido los conciertos donde se han sentido más cómodas?

Hemos tocado en muchos tipos de escenarios y de todos nos llevamos un buen recuerdo pero aunque pueda parecer contradictorio, nos sentimos más cómodas en lugares reducidos, cuando estamos apretadas y chocando unas con otras. Nos sentimos más piña así. Nuestros escenarios predilectos son El Intruso Bar, El Tempo Club y Clamores Jazz, sitios pequeños con mucha solera y donde nos hacen sentir en casa.

¿Cómo es un pre-concierto y cómo es un post-concierto de The Clams?

El pre-concierto es el camarote de los Hermanos Marx, un camerino lleno de ropa, instrumentos, laca, maquillaje, horquillas, tabaco, chupitos, todo volando por todas partes y todas preguntando dónde está esto o aquello… A pesar del rodaje seguimos poniéndonos nerviosas antes de salir a escena. El post-concierto ya es otro tema… Nos bajamos sudadas y agotadas de darlo todo pero al mismo tiempo, eufóricas por la buena respuesta del público que solemos recibir y por lo bien que lo pasamos tocando, así que nos unimos a bailar y a celebrar con el público.

¿Están componiendo ya para un próximo disco?

El próximo disco está en mente pero ahora mismo con la gira y los ensayos no tenemos casi tiempo. Es el propósito para el nuevo año…

Han participado en algunas campañas publicitarias, ¿qué os ha aportado?

Aparecer en los medios siempre ayuda a darse a conocer. Básicamente esa es la aportación, que la gente conozca tus canciones aunque no siempre sepa de quién son.

En su página web puede leerse una historia bastante peliculera sobre sus inicios... ¿cuánto de verdad hay en ella?

La historia de nuestros comienzos está redactada por nuestro querido Sergio C. Fanjul, gran poeta asturiano, y absolutamente basada en hechos reales.

¿Se dedican a alguna otra cosa aparte de la música?

Todas nos dedicamos a la música principalmente aunque algunas estamos pluriempleadas, en nuestras filas contamos con enfermeras, psicólogas, maestras, ex presidiarias…

Imagino que conocen al grupo norteamericano Shannon and the Clams, ¿saben de vuestra existencia?

Imaginamos que no nos conocen pero nosotras a ellos sí, son una gran banda además de tener un exquisito gusto a la hora de escoger nombre.

En su hoja promocional se destaca que son una banda compuesta íntegramente por mujeres. Obviar ese datos quizá serviría para normalizarlo, ¿no?

No tiene sentido obviarlo cuando nuestra intención es reivindicarlo. Es evidente que no es casual que todos los miembros de la banda pertenezcamos al mismo género. Nos encantaría que las cosas se normalizaran simplemente obviándolas pero ante la duda, consideramos más efectivo destacarlas.

The Clams en Tempo Club, viernes 13 de enero a partir de las 23h., entradas a 6 euros con consumición.