Sintonías de series animadas que ya no se hacen

'Campones: Oliver y Benji' es la gran serie de dibujos animados de la historia. Es tan buena, que no se ha vuelto a hacer nada de fútbol decente en el mundo de la animación desde su final.

'El inspector Gadget' es una serie de dibujos animados de los ochenta que cuenta la historia de un detective torpe y despistado equipado de varios accesorios dentro de su traje que le permiten volar o sacar armas para luchar contra la organización M.A.D. Siempre está al borde de ser capturado por el doctor Garra, pero su sobrina Sophie y su perro Finot consiguen sacarle de los apuros y derrotar a su rival, siempre sin que el inspector ni nadie más se entere de que son ellos y no él los que resuelven los casos. La canción de la intro de la serie es muy pegadiza y se hizo muy popular.

Es una de las varias maravillas animadas creadas en España en los años ochenta. El tema principal coincide con la canción 'The Pan Within' de los Waterboys. Es una de las primeras series que trata de concienciar sobre la importancia de la ecología a los más jóvenes.

La canción de la intro de 'David, el gnomo' dejaba muy claro que, pese a que el personaje por su altura y por su aspecto no parecía demasiado fuerte o atlético, se trataba de un fuera de serie. Aquello de "Soy siete veces más fuerte que tú" , "muy veloz" y "siempre estoy de bueno humor" describían a la perfección a un David que se encontraba en medio de mil aventuras en cada capítulo.

Hace apenas un par de meses conocíamos que Netflix , que apuesta firmemente por la animación, va a hacer un remake de 'Los caballeros del Zodiaco' que contará con una primera temporada de doce capítulos de treinta minutos cada uno. El guionista y creador de esta nueva 'Knights of the Zodiac: Saint Seiya' , Masami Kurumada, es el mismo que el de la original. Esperemos que la canción de la nueva intro esté a la altura de la de los ochenta.

Saint Seiya ( 'Los caballeros del Zodiaco' en español) es una serie manga japonesa que fue emitida entre 1986 y 1990 y que fue muy popular en todo el mundo. Tras la serie, no se han parado de hacer película sobre los personajes.

Los Simpson

Homer no duda en castigar a Bart cada vez que puede.

'Los Simpson' es la serie animada más exitosa de la historia. No hay nadie en el planeta que no conozca las aventuras de Homer, Marge, Lisa, Bart y Maggie. Su intro es todo un clásico de la televisión. No ha cambiado nada desde la primera hace ya un cuarto de siglo, salvo la forma en la que llegan a sentarse en el sofá, que siempre es diferente.