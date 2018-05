Nuevos mensajes del grupo de WhatsApp de 'La Manada' en 'El programa de Ana Rosa' Se trata de documentos de audio no publicados hasta la fecha del grupo de amigos tras la detención en Pamplona de los cinco acusados

José Juan López

Esta mañana, ‘El programa de Ana Rosa’ ha difundido una serie de mensajes de WhatsApp del grupo ‘La Manada’ que fueron enviados tras ser detenidos y acusados en Pamplona de la agresión sexual de una chica de 18 años.

Los amigos de los cinco detenidos enviaron una serie de mensajes en los que comentaban y opinaban sobre lo sucedido.

«Lo típico, hacen el guarreo... y, ahora, después... pues... te denuncian. ¡Me cago en sus muertos, quillo». El que habla es uno de los amigos de 'La Manada', que añade: «Ahora habrá que ver también lo que la tía ha contado y cómo lo ha contado, ¿sabes?».

Se nota la preocupación de sus colegas una vez que la noticia se difundió en los medios: «Lo típico, hacen el guarreo... y, ahora, después... pues... te denuncian. ¡Me cago en sus muertos, quillo. El que habla es uno de los amigos de 'La Manada', y añade: "Ahora habrá que ver también lo que la tía ha contado y cómo lo ha contado, ¿sabes?».

Hablan de «marrón» y de problema muy grave en el que no querrían verse envueltos: «¡Vaya marrón, quillo! Prefiero que me cojan con droga o algo de eso, ¿eh? La verdad, vamos. Puffff... Vaya marrón, quillo. ¡Vaya tela!».

Un mensaje de audio en el grupo de whatsapp deja muy a las claras la neandertal forma de pensar de este grupo:

«Quillo… guarrearla no te digo que no, pero violarla no creo... Yo estoy seguro cien por ciento que no ha sido una violación. Ha sido el típico guarreo... ha venido uno, ha venido otro, otro, otro... y cuando se ha dado cuenta se ha visto la tía con cinco pollas por todos lados. Uuuuuf... ¡Vaya tela, quillo! ¡Ojú!».

El último mensaje difundido por ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco expresa incredulidad por parte de uno de los amigos del grupo de ‘La Manada’ ante lo sucedido:

«A ver, que yo pongo la mano en el fuego, la verdad. Yo no veo a este gente violando a una tía. Es que no hace falta violar a una tía hoy en día, vamos. Es que… el que haga eso es para matarlo de verdad. Sean mis amigos o no sean».