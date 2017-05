Las nuevas series de televisión que se estrenan en Junio de 2017

Las fechas mandan y como cada mes, toca repasar los nuevos títulos que nos llegarán en breve en materia de series de televisión. En junio de 2017 se estrenan, al menos que se sepa ahora mismo, unas ocho series de televisión y la verdad, parece haber títulos para todos los públicos.

Tenemos terror, ciencia ficción, drama, thriller y algo infantil, pero para más detalles, os recomiendo que vayáis siguiendo la lista y descubriendo como es cada nueva serie de las que están por llegar.

I´m Dying Up Here (Estreno en Showtime el 4 de Junio)

Jim Carrey produce esta comedia que nos lleva hasta los años 70 para ver el germen en el que crecieron leyendas del humor televisivo como son David Letterman y Jay Leno.

I´m Dying Up Here sigue los pasos de un grupo de comediantes que buscan alcanzar la fama de un club bajo la batuta de una mentora que no permite chistes fáciles ¿Se está contagiando las cadenas de la insistente manía de Netflix de hacer series con o sobre comediantes famosos? ¡Ya veremos!

La Niebla (Estreno en Spike el 22 de Junio)

En 2007 Frank Darabont adaptó de forma magistral este pequeño relato de Stephen King como película, y ahora, diez años después, podremos ver una ampliación de aquel terrorífico drama en formato extendido.

La serie de La Niebla se postula como uno de los estrenos más interesantes del mes, y se espera que consiga hacernos olvidar el mal sabor de boca que nos dejó La Cúpula, una serie que se estrenaba también en un mes de junio.

A Rienda Suelta (Estreno en Netflix el 23 de Junio)

Este drama infantil llega desde Reino Unido para intentar ganarse el cariño de los amantes de los animales, y en especial, de los amantes de los caballos. A Rienda Suelta (Free Rein) nos cuenta la historia de Zoe, una chica de 15 años que encontrará un amigo en un misterioso caballo de la campiña inglesa.

Dicho animal le ayudará a ganar el valor que necesita para afrontar los problemas a los que se enfrenta una chica de su edad en las particulares situaciones que narra el show.

Glow (Estreno en Netflix el 23 de Junio)

La lucha libre femenina en los años 80 es el escenario de esta serie protagonizada por una actriz desempleada (Alison Brie) que encontrará un hogar en este mundo de golpes fingidos.

Glow viene firmada por los responsables de Orange is the New Black y la verdad, tiene una pinta divertidísima. ¡Apuntadla!

El jardín de bronce (Estreno en HBO el 26 de Junio)

Por casualidades de la vida, hace varios años sortee un ejemplar de este libro en mi blog (De Fan a Fan) y ahora, casi cinco años después, me encuentro con que lo han convertido en serie.

La novela de El Jardín de Bronce de Gustavo Malajovich será la primera producción argentina que veremos en HBO y es un trepidante thriller sobre un padre que busca a su hija desaparecida durante años.

Room 104 (Estreno en HBO el 29 de Junio)

Adelantada casi un mes frente a su fecha inicial, Room 104 es una miniserie antológica en la que veremos a diferentes personajes pasar por la habitación de un hotel cercano al aeropuerto de Cleveland. Se ha descrito como una especie de comedia, pero no hay mucha más información al respecto.

Gypsy (Estreno en Netflix el 30 de Junio)

Naomi Watts (Lo Imposible) ejerce de psicoterapeuta en este thriller producido por Netflix. Gypsy mostrará la relación del personaje de Watts con varios pacientes y no sabemos todavía en qué dirección irá, pero como veis en el tráiler parece que la doctora podría no tener una conducta muy profesional con sus clientes.

Sinceramente, me llama la atención, pero ya veremos si Gypsy consigue triunfar o se convierte en un título más del montón.

Dicho esto ¿Cuáles son vuestras favoritas? ¿Creéis que alguna tiene un futuro más prometedor? ¡Animaos a comentar!