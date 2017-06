Los mejores personajes femeninos de las series originales de Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con un número llamativamente alto de series protagonizadas por mujeres. Entre ellas, hay series de otros canales y plataformas, y como no, series de producción propia. Sin duda el gigante del streaming ha sabido ampliar el target televisivo y busca quedarse con un buen porcentaje del público femenino ofreciendo personajes interesantes y series que, como Orange is the New Black, aunque está dirigida para hombres y mujeres, triunfa más entre las últimas.

Así pues, Alex Vause, el personaje de Laura Prepon para el show penitenciario de Netflix es mi primera elegida para este artículo dedicado a las mujeres de Netflix.

Además de gozar de un atractivo natural innegable, Alex Vause cautiva al público con su personalidad fuerte e insolente. Su ambición y su forma tranquila de lidiar con los problemas la hacen imprescindible en esta serie que cuenta ya con cinco temporadas.