Lost y otras series con «exceso de guion»

'Perdidos' ('Lost' en su versión original) es a la vez la mejor serie y la peor de la historia. Es la que más ha enganchado y la que más ha sido odiada. Y lo peor, es que es justo que genere estos sentimientos contrapuestos. La serie es maravillosa hasta que JJ Abrams permite que la escotilla se abra demasiado. A partir de ahí, los guionistas comienzan a primar los gustos del público sobre una historia coherente, lo que desemboca en un final de serie a la altura tan sólo de el de 'Los Serrano’.

La trama de fondo, la banda sonora, la producción, la fotografía, la dirección… todo es maravilloso en ‘Perdidos’. Además, fue la primera serie que generó el 'fenómeno fan'. La primera que unió al planeta frente a pantallas de televisores y ordenadores.

Sin embargo, y por eso la critico, lo adictivo superó a lo talentoso. La incertidumbre que creaba cada final de episodio fue su gran aval. Pero, al final, ¿qué?. No había nada. Crearon un dragón de circo vacío. Estremecedor por fuera, pero sin fuego por dentro. Decenas de tramas y de personajes entremezclados creando una ilusión que acabó en un decepcionante final vacío.

David Lindelof, el guionista de 'Lost', dijo este año en la persentación de 'The Leftovers' que "no tengo que pedir perdón por el final de Perdidos". Por supuesto que no, Damon. Por su puesto que no. Pero eso no quiere decir que no fuera facilón y para salir del paso. Quizás el título de la serie era un guiño a lo perdidos que se encontraron con el guion. Por supuesto, sólo es mi opinión, algunos pensaréis que 'Lost' es la mejor serie de la historia, y no os faltará razón.