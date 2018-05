«¡Lopetegui, lleva a Güiza al Mundial!» El seleccionador nacional acudió al programa 'La Resistencia' de Movistar +, donde habló, entre otros temas, del excadista Dani Güiza

El próximo lunes el seleccionador español Julen Lopetegui dará a conocer la lista de 23 jugadores que viajarán a Rusia el mes que viene para representar a España en el próximo Mundial. Con motivo de esa inminente convocatoria, el técnico vasco está estos días pasando por diferentes medios de comunicación para hablar de las opciones de ‘La Roja’ en el campeonato.

Sus apariciones en medios no deportivos no son comunes, pero el pasado miércoles acudió al 'late night show' de Movistar + ‘La Resistencia’, que presenta David Broncano. En un tono ameno, el cómico y el seleccionador departieron sobre diversos temas, algunos relacionados con el fútbol y otros no.

Hablando sobre que todos en España quieren ser seleccionadores y que cada español tiene su propia convocatoria, Broncano bromeó con el supuesto de que alguno pidiera al excadista Dani Güiza entre los convocados para el Mundial: «¡Lopetegui, lleva a Güiza al Mundial!».

«Algunas son más cachondas que otras, pero al final cada uno dice lo que piensa y cada uno tiene a un equipo en la cabeza», respondió Lopetegui.

Broncano continuó hablando del delantero jerezano, en tono de alabanza: «He bromeado con Güiza, pero Güiza tuvo una época buena».

El seleccionador fue rápido en su respuesta: «Güiza era un grandísimo jugador, de hecho estuvo en campeonatos importantes, conmigo no, en una época anterior».

Las alabanzas no terminaron ahí, ya que Broncano continuó afirmando que «Güiza tuvo una época de ‘killer’ goleador».

«Era un gran jugador, un gran delantero, muy bueno», sentenció Lopetegui.

Al final, tras hablar en serio de la convocatoria y preguntarle a Lopetegui por las dudas que tenia de cara a la lista del lunes, Broncano acabó volviendo a nombrar a Dani Güiza en tono jocoso: «¿Te bailan todavía un par de ellos? ¿Güiza o Iniesta?».

La trayectoria de Güiza en 'La Roja'

Dani Güiza puede presumir de ser uno de los 23 jugadores que levantó la Eurocopa de 2008 con la selección española, en la que además tuvo un papel más que destacado, jugando cuatro partidos y anotando dos goles, uno en la primera fase ane Grecia y otro en las semfinales ante Rusia.

Posteriormente, disputó la Copa FIFA Confederaciones de 2009, en la que jugó dos partidos y anotó dos goles. Vicente del Bosque fue injusto con él y le dejó fuera del Mundial de Sudáfrica pese a que fue importante en la fase de clasificación, pero le perjudicó estar jugando en Turquía, en el Fenerbahce, lejos de los ojos del seleccionador.

Tras ser un héroe en el Cádiz CF, donde jugó entre 2015 y 2017, está dando sus últimos destellos como futbolista en el Atlético Sanluqueño, equipo con el que va a disputar la fase de ascenso a Segunda División B.