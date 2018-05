El gaditano Jaime de León se estrena hoy en 'MYHYV' El programa de Cuatro que presenta Emma García tiene un nuevo tronista que va a dar mucho juego

José Juan López

Hoy se estrena en el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ Jaime de León. El gaditano, que ya estuvo en el programa de Cuatro como pretendiente de Marta Guerrero, desembarca ahora en el exitoso show como auténtico protagonista del mismo.

Afronta este reto con la ilusión de, por qué no, encontrar a la mujer de su vida. Él lo tiene claro, como señala en su presentación en la página web de Mediaset:

«Soy Jaime de León, tengo 25 y he nacido y me he criado en Cádiz. El amor para mí es un sentimiento y es algo que llevas por dentro y te hace actuar de otro modo. Yo os invito a que vengáis a mi trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'».

Publicación de la cuenta de Instagram de Jaime de León

Jaime espera que su nueva experiencia en el programa que presenta Emma García sea diferentes a la primera, en la que tuvo que salir por la puerta de atrás. Era uno de los favoritos de Marta Guerrero, pero una confidencia hizo que acabase siendo expulsado.

En dicha confidencia, por la que el gaditano fue expulsado del programa, se desvelaba que Jaime no había faltado a una grabación porque estaba enfermo como había dicho, sino porque se había ido a Londres con otra chica:

«Cuando Jaime no vino porque estaba enfermo, era totalmente mentira. Se había ido a Londres con otra chica, donde le vieron besándose y muy acarameladitos. Desde allí me grabó el vídeo y me mandó las fotos. Es un mentiroso compulsivo».

En todo caso, esa primera experiencia fallida en el programa queda atrás y el concursante vuelve ahora con más ganas que nunca para enamorarse.

Aquí puedes ver la presentación de Jaime de León como tronista de 'MYHYV'.