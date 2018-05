Enfrentamiento entre Echenique e Inda por el chalé de Iglesias y Montero El secretario de organización de Podemos llamó "bazofia" y "mafioso" al director de OK Diario

No hay lugar a dudas de que el gran debate televisivo de la semana, más allá de Bárcenas o Puigdemont, ha sido el del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero. La decisión de la pareja de comprarse una casa de más de medio millón de euros a las afueras de Madrid ha encontrado opiniones para todos los gustos, tanto dentro como fuera de Podemos.

Una vez que parece que el rifirrafe entre el alcalde de Cádiz, José María González, y Juan Carlos Monedero y el propio Pablo Iglesias, parece que ha finalizado (aunque ahora ha sido Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la que ha dicho que nunca se compraría una casa tan cara), sigue habiendo actores secundarios que discuten sobre la cuestión. Ayer les tocó el turno al director de OK Diario, Eduardo Inda, y a Pablo Echenique, uno de los hombres de confianza de Iglesias dentro de Podemos.

Joaquín Prats y Pablo Echenique. - Mediaset

Ambos se enzarzaron en una discusión en ‘El programa de Ana Rosa’ en la que no faltaron descalificativos de todos los colores.

Fue Echenique el que comenzó atacando sin complejos a Inda por lo que él considera una mala praxis periodística a la hora de haber tratado el tema del chalé en su periódico digital:

“Yo creo que eso lo han hecho los tabloides de extrema derecha como el del señor Eduardo Inda, es decir, cuando se acosa a una familia, cuando se publican fotografías de la ecografría de una diputada en los medios de comunicación, cuando se publican las fotos de sus padres, el patrimonio de sus padres, cuando se difunden por los grupos de WhatsApp la dirección exacta donde van a vivir dos bebés para que aquello se llene de fascistas perforando el seto de la casa o acosando a los vecinos, cuando un locutor de radio que fracasó en TVE después de pasar por caja como es el señor Carlos Herrera ayer convocaba a gente a rodear la casa donde vivo, que dentro de dos meses van a vivir bebés yo creo que el que está convirtiendo en un asunto personal en un asunto público y en un asunto político pues son precisamente estos vendedores de bazofia, porque creo que llamarlos periodistas es faltarle al respeto al periodismo”.

Echenique, sobre Inda y Carlos Herrera: "Son vendedores de bazofia, porque creo que llamarlos perodistas es faltarle al respeto al periodismo".

Aquí Joaquín Prats, el moderador del debate, quiso aflojar la cosa con un chascarrillo con respecto a Inda, pero Echenique continuó con su discurso:

"Esto es un tema de qué país queremos, si queremos un país en el que se permita que mafiosos acosen a familias de cargos públicos, yo creo que no tenemos que tener un país en el que estas líneas que se han cruzado y en el que este acoso repugnante a representantes de un partido que tiene más de 5 millones de votos”.

La respuesta de Eduardo Inda se solapó con el final del discurso de Echenique: “Que este señor que pagaba en negro a su asistente y no le dio de alta en la seguridad social nos llame mafiosos a Carlos Herrera y a mi es intolerable, es intolerable”.

Inda: "Que un señor que pagaba en negro a su asistente nos llame mafiosos a mi y a Carlos Herrera es intolerable".

En ese momento, se dirigió al secretario de organizaciones de Podemos para decirle que “mafioso lo será usted”.

Echenique, mientras, seguía con su parlamento: “Este señor de periodista no tiene nada, empeora el periodismo y empeora la democracia en nuestro país”.

Ante eso, Inda volvió con el tema del empleado doméstico: “Usted pague a su asistente en A y no en negro y dele de alta en la seguridad social”.

Eduardo Inda, hablando de Montero e Iglesias. - Mediaset

Eduardo Inda, indignado, se quejó entonces a Joaquín Prats, por no haber parado a Echenique: "No he visto ningún país moderno, democrático y civilizado, que permita a un político calumniar hasta ocho veces a un periodista y que nadie le pare”.

"Si una persona te llama a ti mafioso o asesino en 'Okdiario' lo dice una, pero no dos veces. Es terrible lo que se ha hecho aquí conmigo", sentenciaba Inda.

Prats, muy calmado, concluyó el debate defendiendo su postura: “Respeto profundamente tu trabajo y he defendido muchas veces las informaciones de 'OkDiario', pero si tú entras en el cuerpo a cuerpo no me pidas que te defienda”.

"Yo vengo aquí a trabajar y no deberías ponerme en esta situación y convertirme a mí en el malo de esta situación. No es justo y si te sientes injuriado tienes los tribunales para demandar lo que consideras que es un calumnia”, concluyó Prats.