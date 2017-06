5 Clónicos televisivos de la película Cars de Disney

Para acabar y aunque no es una serie, quería mencionar por aquí un plagio directo de Cars hecho en China. Bajo el nombre “Autobots” y con una animación lamentable, se intentó aprovechar el tirón de la película de Disney / Pixar para sacar algo de pasta, algo que supongo que tendría su éxito en ciertos bazares.

Disney emprendió acciones legales contra esta película que nada tiene que ver con Transformers y supongo que esto sirvió de repulsivo para que no se hicieran más productos similares al margen de las cinco series que os he expuesto. ¿Creéis que la demanda estaba más justificada que en otros casos? ¿Conocéis otra serie que pudiera estar en el listado? ¡Ya me contaréis!