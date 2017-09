Las 10 mujeres de la tercera temporada de Narcos

Más que un personaje importante en la trama, lo es para entender al protagonista principal de la tercera temporada de Narcos, el agente de la DEA Javi Peña. Lorraine aparece tan sólo en la primera secuencia del primer capítulo, cuando Peña está en su Texas natal en un banquete de bodas, hablando con su padre. En un momento dado, se acerca a una mujer y comienza a hablar con ella.

Se trata de Lorreine, una chica con la que mantuvo una relación y a la que dañó. Ella ha rehecho su vida con otro hombre y él sigue sin las ideas claras, igual de perdido que en las dos primeras temporadas. Lorraine es esa mujer fuerte de la que una vez estuvo enamorado, pero a la que engañó y perdió para siempre.

La actriz que interpreta a la ex novia de Javi Peña es Bre Blair, de 37 años, conocida por su papel de Stacey en la película de 1995 'The Baby-Sitters Club' y por aparecer en la serie 'Game of Silence'.