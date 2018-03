Los 10 grandes nombres de la noche de los Oscar

Esta vez Warren Beatty y Faye Dunaway no se equivocaron. No hubo sorpresas en la 90 edición de los Oscar . ‘La forma del agua’ , de Guillermo del Toro , se llevó el premio a la mejor película del año, confirmando el dominio mexicano en Hollywood. Se trataba de la cuarta película fantástica de la historia que luchaba por un Oscar tras ‘E.T'. (que perdió ante ‘Gandhi)', ‘Avatar' (que perdió ante 'En tierra hostil') y ‘El señor de los anillos: El retorno del rey, que ganó el Oscar a mejor película en 2004.

Pese a no ser la mejor actuación de su carrera, la Academia es muy dada a premiar caracterizaciones de este tipo, por lo que su premio no extraña en absoluto. En todo caso, no hay dudas de que, echándole un vistazo a su carrera, merecía el Oscar.

James Ivory y el Oscar más longevo de la historia

'Get me Out', una de las películas del año.

'Déjame salir' fue, sin lugar a dudas, la película de 2017 en Estados Unidos. Por eso, algunos incluso esperaban que pudiese llevarse el Oscar a mejor película. Finalmente, su autor, Jordan Peele, ha conseguido llevarse la estatuilla a mejor guión original por una historia que mezcla la sátira, el terror, la comedia y el drama en un escofriante filme que ha funcionado en taquilla de una forma brutal.

James Ivory se ha llevado el Oscar al mejor guión adaptado por 'Call me by Your Name'. Ivory, a sus 89 años, ha hecho historia en los Oscar al conseguir ser la persona más longeva en ganar una estatuilla por su adaptación de la historia de Elio y Oliver, dos hombres que desarrollan un filme homoerótico.

Ivory supera a Morricone como la persona con más edad en ganar una estatuilla. El compositor italiano lo había conseguido por la banda sonora de 'Los odiosos ocho' en 2016.