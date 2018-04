10 bigotes inolvidables de la historia del cine

Robert Redford en 'Dos hombres y un destino'

Redford (i) luce bigote en el filme 'Dos hombres y un destino'.

Duele escribir en Google ‘Dos hombres y un destino' y que te salga una canción de David Bustamante. Más allá del gusto musical de cada uno, ahí no me meto, la diferencia de clase entre la estrella nacida en la primera edición de Operación Triunfo y la que mostraban Paul Newman y Robert Redford en el filme titulado en la versión original ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ es más que evidente.

Redford consigue un aspecto más maduro que su compañero Newman en el filme gracias al sobrio bigote que porta. Si no la han visto, no se la pierdan. Peliculón con mayúsculas de los que hay que ver al menos una vez en la vida.