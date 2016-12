[Comprueba aquí si tu número ha sido premiado]

¿Aún no has comprobado si tu décimo de lotería de Navidad tiene premio? Consulta los números premiados en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2016. A través del comprobador de números puedes consultar rápidamente si te ha tocado algo de dinero. Solo debes introducir tu número y cuánto has jugado para saber inmediatamente si tienes premio y la cuantía.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2016 ha repartido este jueves un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones). Los agraciados con el 'Gordo', el 66.513, recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal. El deseado número ha caído integramente en una administración de Madrid.

El segundo premio, el 04.536, ha quedado muy repartido, al igual que buena parte de los números agraciados este año. No ha sido así, por ejemplo, con el tercer premio: el 78.748 ha regado de millones el pueblo navarro de San Adrián. Los dos cuartos premios, el 59.444 y el 07.211, también ha llevado la alegría y la felicidad a todos los rincones del país.