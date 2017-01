Fin de un aÃ±o caÃ³tico, con el azote del terrorismo, el triunfo de Trump y el Brexit

En 2016 Alemania conseguía frenar la llegada de refugiados, pero en el que estallaba en su territorio una serie de ataques islamistas que el partido xenófobo y anti europeo Alternativa para Alemania (AfD) ha aprovechado para avanzar electoralmente, informa desde Berlín Rosalía Sánchez. El año comenzó con el trauma de la Nochevieja de Colonia, más de mil agresiones sexuales a mujeres por parte de refugiados, siguió con varios atentados menores y cierra con la matanza del mercado navideño de Berlín.

Los grandes partidos políticos intentan reaccionar contra el populismo, y la gran coalición ha endurecido la ley de inmigración y asilo. Merkel anunció su candidatura a una cuarta legislatura y Martin Schulz abandonó Bruselas para librar la batalla electoral en casa, pero el cambio sociológico es ya un hecho. En la calle se habla de destruir Schengen, de echar a los musulmanes y de excluir nacionalidades y etnias en unos términos inauditos desde la II Guerra Mundial.

La identidad económica alemana también ha sufrido. La industria automovilística se ha dejado su prestigio en el escándalo de los motores trucados; Deutsche Bank ha estado al borde del colapso, y Lufthansa no ataja las huelgas de pilotos. El «made in Germany» ha girado hacia la digitalización y la demografía avanza hacia la vejez pobre. Los jubilados alemanes no se compran ya alegremente casas en la Costa del Sol.