El artista cubano Â«El SextoÂ» cumple un mes en prisiÃ³n por una pintada sobre Fidel Castro

El artista cubano Danilo Maldonado, conocido como «El Sexto», cumple este lunes un mes en prisión. El delito por el que fue detenido el pasado 26 de diciembre, al día siguiente de la muerte de Fidel Castro, fue escribir sobre las paredes de un conocido hotel y otros lugares de La Habana: «Se fue».

El arresto y encarcelamiento de este activista por los derechos humanos en la isla es una muestra de que la represión y el acoso a los opositores políticos en la isla continúa o incluso se ha intensificado tras el fallecimiento del antiguo dictador comunista.

Desde la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este, sin embargo, «El Sexto» está continuando su lucha y se las arregla para hacer llegar al mundo sus mensajes a través de Facebook. En uno de los últimos publicados, asegura que «solo hay un camino» para el comunismo y el castrismo: «Su fin». «Que así sea Cuba libre de injusticia», expresa en la imagen de un texto manuscrito en un cuaderno subida a la conocida red social.

En su perfil también se han publicado recientemente fotografías de grafitis de apoyo pintados supuestamente en paredes de La Habana en los que se puede leer «Libertad al Sexto» o «Yo soy el Sexto, no soy Fidel», este último en clara alusión a los mensajes de «Yo soy Fidel» que se veían en los días posteriores a la muerte del que fuera comandante en jefe.

Una de las pintadas de «El Sexto» en La Habana donde se lee «Se fue»

No es esta la primera vez que «El Sexto», de 33 años, sufre prisión por sus críticas al régimen. Fue detenido en 2014 y encarcelado durante diez meses por un montaje en el que dos cerdos aparecían pintados con los nombres Fidel y Raúl.

Condiciones «inhumanas»

La pareja del artista, Alexandra Martínez, ha podido visitarlo dos veces. La primera, el pasado día 19, lo encontró «pálido» y «con muchas ojeras» y sintió que «estaba un poco nervioso, pero muy feliz de poder tener la visita». Además, recuerda, se mostraba «muy agradecido» por oír «todo lo que la gente están haciendo por su libertad» y le dijo que «esto es un trabajo para enseñar a la gente la falta de humanidad del gobierno cubano». La segunda, el pasado miércoles, «tenía un poco más de color en la cara», pero le indicó que la mayor parte del día «no hay luz» y se queda en una litera «llena de cucarachas». «Aunque las condiciones de El Combinado del Este son inhumanas, Danilo nunca va a perder su humor o el poder de continuar su lucha por una Cuba libre». asegura su novia.

También asegura que fue golpeado cuando se lo llevaron de su apartamento, así como en las comisarías de La Lisa y Guanabacoa, así como al llegar a El Combinado del Este, donde lo amordazaron al cambiar su ropa. Así mismo, indica que le pusieron somníferos en la comida, por lo cual solo ingiere los alimentos que le llevan sus allegados.

Según Martínez, «El Sexto» se encuentra encerrado bajo la acusación de «daños a la propiedad» y le dijo que permanecería 60 días bajo investigación, pero que «también le van a acusar de estar en contra de la seguridad del Estado». Según afirma, la abogada cubana que le asiste apunta que «están pensando» imponerle de uno a tres años por daños a la propiedad.

La prometida de Danilo Maldonado está convencida de que tras la muerte de Fidel Castro se ha incrementado la represión de los opositores. Según señala, «durante los nueve días de luto, casi cada día un disidente fue detenido, golpeado, o secuestrado». «El gobierno, más que nunca, quieren silenciar la voz de la oposición», afirma.

Con todo, asegura que su novio le dijo que «siente un ambiente de colapso» en el sistema político cubano y que «la gente ya está perdiendo el miedo poco a poco», aunque ella añade que «todavía falta mucho», como su propio ejemplo pone de manifiesto.

Impiden la asistencia de una abogada de EE.UU.

Una conocida letrada estadounidense, Kimberley Motley, acudió hace unos días a La Habana para tratar de prestar asistencia jurídica al artista, pero fue detenida, interrogada y luego expulsada de la isla sin poder visitarlo en prisión. Motley, célebre por ser la primera extranjera en litigar en Afganistán y colaboradora de la fundación Human Rights, fue arrestada junto con el artista de punk rock Gorki Águila y el activista Luis Alberto Mariño, de Cuba Decide, organización que aboga por elecciones libres en la isla.

«Aunque no me permitieron ver a Danilo, creo que mis tres días allí y la detención abusiva de la que fui víctima, me da una visión más completa de lo que disidentes como Gorki o Tito, que voluntariamente hacían de traductores, sufren de manera habitual y refuerza mi voluntad d eayudar a los artistas encarcelados como Danilo», señaló en unas declaraciones difundidas por la fundación.