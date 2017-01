«A falta del roscón, ya hemos dejado atrás las fechas más complicadas, así que no hay excusas para empezar hoy a deshacerte de los kilos ganados durante estas fechas navideñas», anima la entrenadora personal Amaya Fitness. «No te hace falta mucho. Te propongo una rutina al aire libre, para la que solo necesitarás un espacio abierto y una comba», sugiere la también autora del libro «Tu Plan enforma».

«Y no lo olvides, entre los propósitos para este año, Tiene que estar el de ser una persona fit. No es solo algo estético, no es estar delgado, no es marcar abdominales, no es tener un gran desarrollo muscular. Es buscar una sensación de bienestar con uno mismo que hace que te sientas más sano, con fuerza, y una actitud positiva y con esa chispa que te invita a la vida», concluye.

Para empezar este lunes 2 de enero Amaya Fitness propone una rutina que combina el trote, el salto, y la caminata ligera. Estos son los ejercicios:

1) Trota durante cinco minutos. El ritmo solo debe ser dinámico, pero que te resulte cómodo. La brazada debe ser armónica, ligera, y marcando en todas las fases de la zancada. Disfruta del entorno.

3) Es el momento de saltar a la comba, realiza diez series de 20 saltos, con descanso de cinco segundos entre series. Para dar los saltos, fija tu mirada al frente. Mantén un ritmo constante y, sobre todo, no te aceleres.

4) Después de los saltos a la comba, recuerda, vamos a caminar pero de manera ligera. Durante diez minutos brazada amplia, marcando bien, y sin perder el ritmo.

«Resumo la rutina: trota durante cinco minutos, salta a la comba, y camina diez minutos a paso ligero. Repite la rutina completa cuatro veces, dejando dos minutos de descanso. Y et voilà, empieza este lunes tu nueva vida», concluye.