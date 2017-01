Existen más de 100 razones por las que los menores no deben consumir ni una gota de alcohol. La campaña «Menores ni una gota» de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (Febe) y el Ministerio de Sanidad, puesta en marcha el pasado año, recoge en una Guía escrita por Rocío Ramos-Paul, psicóloga más conocida como «Supernnany», todas las razones para conseguir que los menores entiendan que no deben probar ni una gota del alcohol, sea el que sea.

Según explica esta experta, «si metemos sustancias en el cuerpo que no sirven para nada y que, además, son perjudiciales, el desarrollo de las capacidades de los menores se puede ver mermado». En su opinión, hay que enseñar a los hijos a decir «no», «no sólo en el asunto de beber alcohol, sino en cuestiones que se le presenten en la vida cotidiana: si no quiere prestar unos apuntes, si no quiere ir a una fiesta...».

Señala que también es importante que los padres hagan alabanzas de los hijos para poder establecer una buena relación con ellos. «Es necesario buscar, además, espacios neutros para no dar lugar a discusiones cuando se traten temas que puedan ser conflictivos. En definitiva —señala—, los padres deben enseñarles habilidades sociales y, sobre todo, a decirles dónde les hace daño el alcohol y que pueden encontrar otras alternativas de ocio».

El objetivo de la campaña «Menores ni una gota» destinada a luchar contra el consumo en menores tiene como objetivo informar y sensibilizar a la sociedad sobre este problema para poder prevenirlo y retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol —explicó Bosco Torremocha, director ejecutivo Febe, durante la presentación de la campaña el pasado año—. «Hemos consensuado una campaña con un enfoque fundamentalmente educativo porque creemos que es la vía más efectiva para hacer llegar nuestro mensaje que es claro: Con los menores solo es posible un consumo cero de alcohol. Sin matices. Y damos argumentos, consejos y explicaciones tanto dirigidas a los menores como a adultos».