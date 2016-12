El PP califica de ideolÃ³gicas las restricciones al trÃ¡fico por contaminaciÃ³n

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha asegurado hoy que las restricciones al tráfico de la capital por alta contaminación -mañana sólo podrán circular los coches con matrícula impar- responden a una política ideológica del Gobierno municipal.

El PP se ha mostrado hoy «radicalmente en contra» de la activación del escenario 3 para episodios de alta contaminación, una medida en la que creen que el equipo de Manuela Carmena está «absolutamente equivocado» y que genera una «alarma absolutamente injustificada», según Henríquez de Luna.

El concejal popular ha defendido el protocolo que puso en marcha el PP cuando estaba al frente del Ejecutivo local y cuyos umbrales -los mismos de Londres o París según el edil- Ahora Madrid redujo para activarlo por «razones puramente ideológicas» y «caprichosamente».

El popular ha considerado en declaraciones ante los medios que el Gobierno de Ahora Madrid quiere convertir «lo que antes era algo excepcional en algo habitual» y consideran que no se debería prohibir a los ciudadanos el uso del vehículo privado, sino que habría que incentivar la bajada de los índices contaminantes.

Según Henríquez de Luna, el 55 por ciento de las emisiones contaminantes de la capital no se deben al tráfico privado sino a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes, por lo que pide al Consistorio que renueve el cien por cien de la flota, los taxis o los vehículos de reparto.

También son contaminantes las calefacciones, por lo que el edil pide al Ayuntamiento de la capital que se elabore un plan para la sustitución de las calefacciones de gasoil por otras de energías menos contaminantes y ha recordado que Esperanza Aguirre como concejal de Medio Ambiente logró que se erradicarán las de carbón.

Con el escenario 3 -que restringe la entrada a Madrid de la mitad de las matrículas- pierden todos según el edil, también los pequeños comerciantes debido a que el consumo navideño se trasladará, afirma, a las grandes superficies de la periferia y cree que «pretenden parar la circulación y el derecho de los ciudadanos a moverse por Madrid».

Henríquez de Luna ha subrayado que los problemas de contaminación en la capital no dependen del vehículo privado y ha puesto como ejemplo el corte de la Gran Vía a este tipo de transporte, porque, según ha explicado, no sólo no ha reducido la contaminación sino que la estación que más emisiones detecta está en Plaza de España.

El popular ha destacado también que los Gobiernos del PP consiguieron reducir en un 40 por ciento las emisiones gracias a medidas preventivas y de incentivación del uso del transporte público.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que activará a las 06:30 horas de mañana el denominado 'escenario 3' del protocolo municipal por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), que implica la restricción de la circulación en la almendra central (área interior de la M-30) a los vehículos con matrícula par.