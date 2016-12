La Audiencia no ve Â«base mÃ©dicaÂ», pero recupera la tesis del homicidio

Se trata de una simple cuestión de forma, pero el auto de la Audiencia Provincial de La Coruña da munición a la oposición en Galicia para retomar el asedio a la Xunta por las muertes de enfermos de hepatitis C. Según la decisión de la Sección Sexta conocida ayer, a los dos cargos del Sergas imputados por supuesta prevaricación administrativa —al retrasar intencionadamente tratamientos médicos y causar el fallecimiento de seis pacientes— también se les habrá de investigar por un presunto homicidio imprudente. La Sala atiende así parcialmente el recurso del fiscal, que inicialmente ya pedía la investigación por estos dos cargos, mientras que el juez instructor Andrés Lago Louro solo inició el procedimiento por la prevaricación.

Los tres magistrados de la Audiencia se cuidan de entrar en el fondo del asunto, y limitan a una cuestión garantista que a Felix Rubial —entonces director de Asistencia Sanitaria— y Carolina González Criado —subdirectora de Farmacia— se los investigue por el presunto homicidio imprudente. No obstante, y a tenor de la documentación presentada hasta el momento en el proceso, la Sección Sexta considera que «no hay ciertamente una base objetiva o médica (...) sobre la relación causal» entre el fallecimiento de los enfermos «y el retraso en el inicio de la medicación», aunque reconoce que esto «no es preciso que conste en esta fase del proceso».

Del mismo modo, opina que es «difícil de vislumbrar una prevaricación en el mero hecho de que la actuación de los denunciados supuestamente haya hecho que no se cumplan los breves plazos» en los que la subcomisión para el tratamiento de enfermos de hepatitis C debía decidir sobre la concesión o no de los medicamentos de nueva generación, más efectivos pero notablemente más costosos.

El fallo, farragoso en su redacción, también abre la puerta a que el Ministerio Fiscal pueda solicitar más actuaciones en el procedimiento de las diligencias previas. Por lo tanto, la investigación judicial retrocede casi a su punto inicial, ya que Lago Louro deberá indagar también en el plano del presunto homicidio imprudente, cuestión que, según el auto, dejó intencionadamente fuera de los interrogatorios al no ser objeto del proceso. La Audiencia, sin embargo, advierte que con su fallo «no excluye ni prejuzga» decisiones futuras del instructor, como un futuro sobreseimiento o, por el contrario, encausamiento de los dos acusados. Tan solo pide que se investigue con plenas garantías procesales sin adelantar acontecimientos.

Prudencia en el Sergas

El auto de la Audiencia no tendrá consecuencias en la situación de Rubial y González-Criado porque su situación procesal «no varía», según explicó a ABC el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa. A su juicio, el pronunciamiento de la Sección Sexta «es sobre una cuestión de forma, no de fondo» y busca que los investigados «puedan defenderse» de la acusación de presunto homicidio imprudente. «El auto dice que, ya que hay tan abundante documentación, la instrucción debe pronunciarse sobre todo» para posteriormente «decidir en consecuencia», apuntó.

Desde la acusación que ejerce la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, su portavoz Quique Costas valoró como un «espaldarazo» a su postura el fallo de la Audiencia. «Lo más lamentable de esto es que llevamos un año perdido», declaró a Ep. Por su parte En Marea, partido por el que Costas concurrió a las pasadas elecciones autonómicas, exigió el cese de los dos cargos investigados y la comparecencia en el Parlamento del conselleiro de Sanidade. A ella se podría sumar el PSdeG, que ayer pidió a la Xunta «explicaciones reales».