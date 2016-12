El PSPV trata de ganar visibilidad con su gestiÃ³n econÃ³mica en el Ayuntamiento de Valencia

El juego de equilibrios de poder en el Ayuntamiento de Valencia con un Gobierno tripartito conformado por Compromís, PSPV y València en Comú genera escenas como la lucha por dar visibilidad a las decisiones e iniciativas que se adoptan a nivel municipal. Un ejemplo es la presentación que realizaban este martes los socialistas sobre su balance de gestión a lo largo del año.

Si normalmente el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, es el encargado de realizar los anuncios fundamentales y acaparar los titulares, el PSPV quiso dejar constancia de que son el socio que ha liderado la mejora en el desarrollo económico de la ciudad y que su proyecto no es cortoplacista. Una venta de sus «logros» que evidencia la intención de ganar mayor visibilidad ante el protagonismo de Compromís. En un área, además, de tanta relevancia como es la económica.

La portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, fue la encargada de exponer este balance acompañada del resto de concejales que se encuentran al frente de Hacienda, Empleo, Urbanismo, Deportes, Sanidad, Turismo, Personas Mayores y Protección Ciudadana.

La edil valoró las medidas adoptadas para reducir en 2016 la deuda del Ayuntamiento un 8 % y cerrar en 667 millones de euros, así como la disminución del periodo medio de pago a 6,6 días frente a los alrededor de 100 en los que se situaba en 2014 (con el consiguiente ahorro en el pago de intereses de demora).

En este sentido, hizo hincapié en las 4.500 facturas que han sido atendidas en un año procedentes de la anterior corporación dirigida por el PP. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, remarcó las medidas encaminadas al cobro de multas e impuestos como el IBI que adeudan al Consistorio ciudadanos sin cuentas bancarias en la ciudad. Esta circunstancia, señaló, impedía hasta ahora al Ayuntamiento cobrar esas deudas, por lo que a través del convenio impulsado con la Generalitat será posible saldar las multas y, posteriormente, el IBI.

Los socialistas comentaron igualmente la liquidación del presupuesto con un superávit de 74,65 millones y el crecimiento en 33 millones de euros de las cuentas municipales de 2017 en ingresos.

Gómez también mencionó los «esfuerzos en materia de empleo» para conseguir desde el Ayuntamiento la generación de puestos de trabajo y de oportunidades. Entre estas iniciativas, señaló las adoptadas en favor de los desempleados de larga duración, los jóvenes y los emprendedores, así como la importancia del turismo, concebido como «uno de los motores económicos de la ciudad».

La portavoz socialista, en un discurso de apariencia de precampaña, aprovechó para contrarrestar las críticas que se realizan desde el PP y Ciudadanos sobre la carencia de un «proyecto de ciudad» por parte del tripartito: «Tenemos una visión de futuro para Valencia, con una idea a medio y largo plazo. Un proyecto progresista, justo, igualitario y dirigido a las personas, que genere empleo y proximidad».

Competencias

En cuanto a la posibilidad de una revisión de las competencias actuales dentro del Ejecutivo municipal, la edil respondió que desde este verano no se ha vuelto a poner encima de la mesa. No obstante, indicó, «el grupo socialista está abierto a hacer un debate conjunto y no cortoplacista para ver qué áreas funcionan bien y cuáles cambiar». Éste debe ser, en su opinión, «un debate generoso y abierto»: «¿Cómo vamos a estar cerrados a cambiar lo que funciona mal? Claro que no, estamos abiertos pero es necesario ver lo que funciona bien y lo que funciona mal».

Sobre la relación de los socios de gobierno y a la transversalidad en la toma de decisiones, defendió que existe un «trabajo conjunto» con ejemplos como la comisión de trabajo en materia de turismo, la creada para el Cabanyal-Canyamelar o el proyecto conjunto para impulsar Ciudad Fallera.

Candidatura

Gómez no se quiso mojar, sin embargo, sobre su futuro político y la posibilidad de que sea candidata a la alcaldía en las próximas elecciones: «Queda mucho para tomar esas decisiones. De aquí a allí, según cómo me vea de preparada y vea la labor desarrollada en el Ayuntamiento, veré. Esas cosas, hasta que no llega el momento, por sentido común y lógica, no hay que anunciarlas ni hablar».