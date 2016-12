EspaÃ±a mantiene la alerta 4 por la falta de Â«amenaza concretaÂ»

«El nivel de alerta terrorista 5 es para un escenario en el que fuera previsible la comisión inminente de un atentado. Este no es el estadio actual, aunque no podemos cerrar los ojos ante la entidad de la amenaza que tenemos sobre nuestro país porque cometeríamos un gravísimo error». Son palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pronunciadas este martes tras la reunión de la mesa de evaluación de la amenaza terrorista en España -celebrada con carácter extraordinario por primera vez tras la matanza de Niza de julio- que decidió mantener el grado de alerta vigente desde el verano de 2015, pero también reforzar la seguridad en infraestructuras críticas, transportes y concentraciones de masas durante estas fechas. «Habrá más presencia policial en determinados sitios, pero también presencia de esa policía que no se ve y que desarrolla una enorme labor», expuso el ministro sin mayores detalles.

Zoido, que visitó por la mañana la costa de Alicante arrasada por el temporal, convocaba por la tarde este máximo órgano de análisis del riesgo terrorista en el que están representados todos los responsables de la seguridad en España, tal y como ya lo habían hecho a lo largo del martes otros países europeos. Así Reino Unido, y posteriormente Francia e Italia, hacían pública ayer su intención de elevar en sus respectivos países los dispositivos de seguridad, en el caso del gobierno galo, particularmente en los mercados navideños. Desde París, el presidente François Hollande fue el más explícito al admitir dentro de su territorio «un alto nivel de amenaza», mientras que su ministro de Interior, Bruno Le Roux certificó la «voluntad inequívoca» de los terroristas de «atacar fiestas religiosas, pero sobre todo -dijo- populares».

Un riesgo menor

Frente a esta situación de tintes críticos, Juan Ignacio Zoido admitió ayer que «hay una serie de países que pueden estar con un riesgo superior al nuestro», pero que «afortunadamente, (en España) no tenemos una amenaza concreta y no debemos de obsesionarnos porque sobre nosotros no pesa esa amenaza». Su veredicto tenía en cuenta el exhaustivo informe difundido hace dos semanas por Europol en el que no se mencionaba a España como objetivo prioritario del terrorismo yihadista, a diferencia de otros países como Francia o Bélgica.

Con los reiterados agradecimientos por delante a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por su «impagable» esfuerzo y eficacia, el ministro quiso dirigir también un mensaje de «confianza y determinación a la ciudadanía, determinación sin fisuras -explicó- de que acabaremos con el terrorismo y con los terroristas».

La mesa en la que se dan cita los responsables de la seguridad nacional de más alto nivel se reúne de forma ordinaria para hacer un seguimiento de la situación todos los jueves. Forman parte de este órgano el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, los jefes de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el responsable del CNI y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Desde la activación de la alerta 4, en España se han detenido 173 presuntos yihadistas.