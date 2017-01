El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, ha asegurado este martes que tiene "máximo respeto por la legalidad" por lo que si ha cometido una infracción que se le sancione "como a cualquier ciudadano".

Grezzi ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa sobre el calendario de las obras del anillo ciclista de la ciudad, al ser preguntado sobre si piensa dimitir después de las críticas recibidas tras haber compartido un vídeo en las redes sociales en el que se grababa con el móvil mientras circulaba por el carril bici.

El edil habría infringido dos artículos del Reglamento General de Circulación (por usar el dispositivo móvil durante la conducción y circular en sentido contrario por el carril bici) por los que se expone a multas que oscilarían entre los ochenta y los doscientos euros

"¿Quién pide la dimisión? Yo he escuchado que la ha pedido un concejal imputado por corrupción". Ya está todo dicho", ha apuntado el edil en alusión a la petición del grupo municipal del PP de que se apartara del cargo.

El edil se ha remitido a las palabras del alcalde, Joan Ribó, que este lunes señaló que Grezzi "tiene que cumplir las normas" como cualquier otro ciudadano o cargo público y asumir la sanción correspondiente si se impone y desvinculó este hecho de la "buena gestión" que está desarrollando en materia de movilidad.

Ahora bien, ha precisado el concejal, "hay un procedimiento sancionador que como a cualquier ciudadano se le ha de aplicar la ley y yo no voy a ser menos porque tengo máximo respeto a la legalidad y a la ley y si he cometido una infracción pues que se me sancione". "Lo ha dicho el alcalde y en eso estoy", ha agregado.

No obstante, ha aprovechado para hacer una "reflexión" y ha asegurado que "esto es todo una cosa que viene de la extrema derecha que le interesaría que en Valencia se hablara de otra cosa y no se habla de otra cosa que de este tema" pero ha advertido: "la extrema derecha ya no manda en esta ciudad, la extrema derecha ya no manda en Valencia así que no vamos a alimentar más este asunto", ha concluido.