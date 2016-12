La DiputaciÃ³ se suma al repte de visibilitzar a les Â«gamersÂ» espanyoles

Tot va començar en la Mitja Marató de València, quan Yara Serrano, presidenta de l'Associació Valenciana d'Esports Electrònics, va comentar a la diputada d'Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García, la possibilitat de realitzar un esdeveniment per abordar el paper de les dones en el món dels videojocs. Així va nàixer el Challenge Play for Women, el primer esdeveniment a Espanya que analitza la participació femenina en aquest món, també conegut com ‘Gaming’, un sector que ha experimentat un fort creixement en els últims anys, amb prop de 18 milions d'usuaris en territori nacional, dels quals 7.483.000 són dones.

“És important visibilitzar una realitat que no hem de deixar passar per aconseguir la Igualtat real. Des de la Diputació de València anem a impulsar este sector en tota la província”, ha assenyalat Isabel García, qui des del primer moment va decidir apostar per la iniciativa. Una cita en el complex cultural La Petxina en la qual s'ha volgut posar en valor l'aportació de totes aquelles dones que han sigut pioneres formant part del desenvolupament d'aquest món del ‘Gaming’. “Allò que no s’esmenta no existeix. Les dones podem i hem d’estar en els esports electrònics. Aquest esdeveniment és el primer pas per a treballar en aquest aspecte”, ha declarat Yara Serrano.

Un dia sencer dedicat als videojocs i a la participació de les dones en el sector, amb la presència de jugadores professionals, com Eva María Alonso, tres vegades campiona d'Europa Female ESL, i Ana Oliveras, exdirectora del Baskonia I-Sports Club i actualment en Nintendo Espanya: “Per a mi açò és una absoluta passió. Anys de treballar dur, de xarrades i baralles amb els meus pares per a poder estar hui ací i explicar-vos la meua història”. Oliveras ha reconegut que la seua atracció cap al Gaming va començar precisament a València fa anys en la Campus Party i des d’aleshores ha treballat “per ser igual que els altres”, encara que ha precisat que es tracta d'una batalla que no acaba.

Un jugador amb les ulleres de realitat virtual en el Challenge Play for Women - ABC

Com ella, algunes joves presents en l'esdeveniment amb ganes de dedicar-se a la seua major passió, malgrat les xifres que mostren que encara queda camí per recórrer; la major part dels assistents al Challenge Play for Women han sigut xics.

Carolina Alventosa porta cinc dels seus 18 anys jugant al League of Legends. Li va enganxar l'estratègia del joc i ho va conéixer a través de la recomanació d'un amic. Assegura que normalment se sent integrada, encara que a voltes ja té assumit que la van a valorar menys per ser dona: “Si ets xica et parlen més, per a lligar bàsicament. Alguns diuen que ets pitjor per ser dona, però allò es veu venir”.

Analitzar el paper de les dones en el sector del Gaming, debatre sobre la participació femenina en les competicions de videojocs i en el món del còmic, així com sobre la seua influència i col·laboració en la creació de continguts, han sigut les principals temàtiques de les ponències impartides en el Challenge Play for Women, en les quals a més de les jugadores Eva María Alonso i Ana Oliveras han participat Índia Barco, directora de competició en ESL Espanya i ESL Llatinoamèrica; Sara Oukhatou, responsable del canal femení de YouTube amb més subscriptors; i Ada Díez, experta en sexualització de la imatge de la dona.

A més, els assistents han pogut participar en tres tornejos diferents: el FIFA 17 en les categories sub 16 i absoluta i el de League of Legens mixt, així com provar els simuladors de cotxes, experimentar la realitat virtual amb unes ulleres especials, o passar el temps en l'arena de pc’s, jugant al Pin Ball, entre altres jocs. L'oferta s'ha completat amb tallers sobre Gaming i edició de continguts, una manera diferent d'acostar-se al sector dels videojocs des d'un punt de vista professional i molt lúdic.