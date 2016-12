Un colÂ·legi de la Vall d'Albaida es converteix en la cuina dels dolÃ§os del mÃ³n

Rotllets del miracle, 'baghrir’ marroquins, ‘cupcakes’ anglesos i ‘empolvados’ xilens. Els alumnes del CEIP Rafael Juan Vidal d'Ontinyent solien gaudir d'aquestes receptes en família fins que va arribar ‘l’esmorzar intercultural’, una tradició que convida als xicotets a ‘menjar-se el món’ mentre comparteixen els dolços elaborats al costat dels seus pares i mares, els mestres i fins i tot les netejadores i cuineres del centre.

L'aparador gastronòmic que projecta aquest esdeveniment cada any està retratat en ‘Dolços del món a l’escola’, un llibre multicultural de receptes —capturades per la càmera del reconegut fotògraf Xavier Mollà— que va endolcir el 50 aniversari de l'escola, en 2014, i que enguany llança una tercera edició patrocinada per la Diputació de València.

L'entorn del centre va pensar en “el més dolç del barri de Sant Rafel”, els seus xiquets i xiquetes, que provenen en la seua majoria de països com el Marroc, Romania, Anglaterra, Xina, Ucraïna o Bulgària, per a fer realitat aquesta publicació que ha sigut premiada pels Gourmand and World Cookbook Awards com el millor llibre de cuina del món en l'aspecte social i el tercer millor mundial en la categoria de pastes.

“La comunitat educativa es va bolcar amb aquesta idea i van començar a presentar receptes, que es van anar provant i de les quals seleccionàrem 22”, relata Joan Mira, el director del CEIP Rafael Juan Vidal. El resultat és una col·lecció de receptes de diferents cultures i de la comarca de La Vall d'Albaida que comparteixen tant ingredients com resultats deliciosos. La col·laboració del professorat, el personal no docent i els pares i mares, que també protagonitzen les pàgines del llibre, va ser clau per a editar-lo i també per a convertir l'esmorzar en una tradició plenament arrelada en la cultura del centre que, com molts altres, és un reflex a escala de la societat espanyola per la seua multiculturalitat.

Imatfge dels alumnes - ABC

Per al fotògraf Xavier Mollà, ‘Dolços del món a l’escola’ expressa la “idea brillant” d'unir nacionalitats a través de la gastronomia i els dolços. I els petits ‘xefs’ ho corroboren: per a Marwa Tahri, marroquina, el més divertit va ser cuinar “tots junts” i compartir els dolços, mentre que Rubén Revert, espanyol, valora haver-ho passat “bé amb els amics” alhora que “cadascun aportava un menjar”. De tot es gaudeix, com explica Felicity Roses, anglesa: “No m'agrada cuinar, però m'agrada menjar-m'ho”.

Esta publicació, que la Diputació de València farà arribar a tots els municipis de la província i als seus més de 1.300 centres educatius, exemplifica el “meravellós treball del CEIP Rafael Juan Vidal i el seu esforç per demostrar que la multiculturalitat constitueix una font de riquesa extraordinària per a l'educació dels nostres xiquets i xiquetes”, en paraules del president de la Corporació, Jorge Rodríguez. L’apadrinament institucional de la publicació, en la qual també col·labora l'Ajuntament d'Ontinyent, suposa un pas més “per fer de la multiculturalitat una font de riquesa i un valor fonamental en l'educació de la societat des de la infància”, afegeix Rodríguez. ‘Dolços delmón a l’escola’ és una manera de conèixer el món de la forma més dolça possible, però solament fa falta escoltar la cridòria alegre d'un pati d'escola per a comprovar que les diferents cultures canten a una sola veu des de la innocència de la infància.