Un incendio calcina una fÃ¡brica de harinas reciÃ©n renovada en San Esteban de Gormaz

Un incendio, declarado este miércoles a primera hora de la mañana, calcinó una fábrica de harinas situada en la avenida Valladolid de San Esteban de Gormaz (Soria). Las llamas, que alcanzaron los 15 metros y no fueron controladas hasta horas después, afectaron a la estructura del edificio por lo que los bomberos tuvieron que derribar parte del mismo debido a la peligrosidad que entrañaba, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia y de la Diputación Provincial.

El trágico suceso ha generado una gran preocupación y «lágrimas» entre los vecinos San Esteban de Gormaz (Soria), según explicó a Ical su alcaldesa, María Luisa Aguilera, quien remarcó la importancia de la empresa para el tejido industrial de la localidad por los empleos directos e indirectos que mantenía, tras una reciente inversión para modernizar sus instalaciones.

Por ello, la regidora confió en que los dueños decidan retomar la actividad de esta fábrica. Se trata de una empresa familiar, que fundaron los padres de los actuales dueños, que la gestionan desde hace 25 años. Además, remarcó que han acometido una «fuerte» inversión para hacer más competitiva la planta, que estaba dando sus frutos, por lo que lamentó que el fuego haya frenado su expansión.

En ese sentido, la alcaldesa de San Esteban sostuvo que la fábrica de harinas suponía una «importante actividad» en esta población soriana, ya que además de los operarios y del personal administrativo, daba trabajo a transportistas, biólogos y especialistas en ventas y marketing. María Luisa Aguilera sostuvo que la empresa comercializaba su producto en toda España y destacó su »relevancia social».

Causas desconocidas

De momento se desconocen las causas que provocaron las llamas. Según ha detallado la primer edil, la primera voz de alarma se dio sobre las 05.30 horas, cuando se detectaron en la planta baja. No obstante, María Luisa Aguilera sostuvo que sobre las 06.00 el fuego alcanzó unas «proporciones increíbles» con llamaradas de hasta 15 metros de altura. La Guardia Civil tuvo que cortar el tramo de la calle afectado ya que la temperatura en el lugar era muy alta y existía mucho humo.

Desalojada una vivienda

Posteriormente, los hechos fueron puestos en conocimiento del propietario, quien sostuvo que no debería de haber ningún trabajador dentro de las instalaciones. No obstante, de forma preventiva fue desalojada una vivienda próxima al lugar, dentro del recinto de la fábrica, que pertenece al propietario, si bien este inmueble no sufrió ningún daño.

La Subdelegación ha remarcado que no hay que lamentar daños personales y que no fue necesaria la evacuación de ninguna vivienda colindante, salvo la referida que se encuentra dentro del complejo de la fábrica. Además, precisó que los daños materiales son importantes y no se descarta que el edificio acabe derrumbándose.

El diputado responsable del Servicio de Bomberos, Alberto Abad, se desplazó hasta el lugar de los hechos para conocer de primera mano los trabajos que se llevado a cabo durante toda la mañana y valoró la «rápida» respuesta que han tenido los voluntarios. Junto a los bomberos de San Esteban, si bien también intervinieron los de El Burgo de Osma. En total, se han desplazado al lugar tres camiones, tres bomberos profesionales y 15 voluntarios ya que el incendio afectó a las tres plantas del edificio.