La rentabilidad de los vuelos a Gran Canaria, por los suelos

Que un destino turístico registre aumentos de ocupación es bueno siempre que tenga camas que vender en el sector hotelero y apartamentos. Y eso es lo que no ocurre en Gran Canaria. Este mes de enero se celebra Fitur con las perspectivas de lleno total en la Comunidad Canaria.

En Gran Canaria, aumenta el turismo peninsular por los esfuerzos promocionales del Cabildo de Gran Canaria. Pero la creación de camas por la propia estructura del tejido empresarial, metido en batallas jurídicas, impide el aumento de la oferta a un ritmo lógico. Las aerolíneas sufren esta situación y toman medidas: Concentrar vuelos o eliminar rutas.

Los turistas que eligen destinos como Gran Canaria se encuentran que no tienen donde alojarse porque la oferta oficial no aumenta aunque plataformas como Airbnb o Homeaway están paliando esta situación. Las aerolíneas que tienen comprometidos vuelos con el destino se encuentran con un problema: No llenan los aviones a precios rentables. Pero tienen que ocupar plazas porque vacíos es ruinoso para sus estadísticas y financiar crecimiento.

Este sábado, Skyscanner ha apuntado que Gran Canaria ocupa el primer puesto en cuanto a descenso de precios del sector aéreo en España. Un 30% han bajando las aerolíneas de media el coste de vuelos para ir a Gran Canaria. La isla ocupa los primeros puestos en este aspecto junto a a Sofía, en Bulgaria (-45%) y Malé, la capital de las Maldivas. Es el primer destino de sol y playa para familias en la UE que experimenta este descenso.

Estas cifras son las previsiones para 2017 de Skyscanner. Es decir: Gran Canaria mantendrá ocupación alta de turismo todo el año. Para un turista que quiera viajar a las islas Canarias, el mejor momento sería en noviembre, con un descuento en el precio de los vuelos del 41%. Es la temporada alta en el Archipiélago, es decir, cuando más caro tendría la noche de hotel o apartamento.

Esto tiene especial impacto entre el turismo peninsular. Air Europa ha cancelado los 8 vuelos semanales anunciados con B787 entre Madrid y Gran Canaria que empezaban el 13 de Junio. Empleará otros aparatos. Globalia cancelará de forma indefinida las rutas entre Gran Canaria con Sevilla y aeropuerto de Bilbao desde el 30 de abril, es decir, después de Semana Santa.

El análisis llevado a cabo por el Skyscanner muestra que las ciudades europeas son las que mayor descenso han sufrido en cuanto a precios de los vuelos. Viajar a Liverpool un 38% más barato, el mismo porcentaje de ahorro que supone volar a la ciudad francesa de Toulouse, mientras que Brujas o Copenhague experimenta similares decensos como Gran Canaria con un 33% y un 32% más barato, respectivamente. Destinos ajenos al mercado vacacional canario basado en temperaturas y calidad de servicios para familias.

En cuanto a los destinos nacionales, además de Gran Canaria, Vigo (-26%), Oviedo (-22%), Menorca (-21%) y Tenerife (-19%) son los puntos nacionales con descensos de rentabilidad para las aerolíneas este 2017, según Skyscanner. Gran Canaria un 30%. Cabo Verde puede llegar a tener una reducción en el coste del vuelo de 200 euros.

Este mes de enero se celebra en Madrid la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Gran Canaria ha incrementado el volumen de turistas desde la Península en invierno, tendencia nueva dado que el visitante peninsular suele ser de verano.

El pasado año, hasta noviembre, Gran Canaria había recibido a 3,8 millones de turistas, la Isla del Archipiélago que más ha crecido durante 2016. Las autoridades grancanarias quieren reforzar la presencia peninsular en la isla. Solamente en noviembre pasado, hubo un aumento de 3.600 turistas peninsulares. Que el destino siga siendo atractivo depende del sector privado dado que la promoción del Patronato de Turismo de Gran Canaria funciona.