CoaliciÃ³n Canaria y Ciudadanos tantean acuerdos de colaboraciÃ³n en las islas

La líder de Ciudadanos en Canarias y diputada por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha aceptado este martes la propuesta presidente canario, Fernando Clavijo (CC), de presentar enmiendas a textos legislativos que se están debatiendo en el Parlamento de Canarias aunque la formación que lidera Albert Rivera no tenga presencia en la Cámara autonómica.

Clavijo recibió este martes en la sede de la Presidencia canaria en Tenerife a Rodríguez junto al coordinador regional Mariano Cejas en presencia del secretario general de CC y viceconsejero de Presidenca, José Miguel Barragán.

Al término del encuentro, Melisa Rodríguez explicó que la reunión ha servido para abrir una línea de diálogo con el Gobierno de Canarias y definir cuáles son las necesidades del archipiélago y ver qué puede hacer Ciudadanos desde Madrid, ya que para este partido "lo importante es qué necesita Canarias y qué podemos hacer para defender a los canarios".

Los dirigentes políticos trataron el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya en el Congreso; la reforma de la Ley Electoral, de la que dijo echar en falta propuestas de otros partidos, y de la Ley del Suelo, respecto a la que Clavijo ha invitado a Ciudadanos a presentar enmiendas aunque no tenga presencia en el Parlamento regional, una invitación que ha sido acogida por Melisa Rodríguez, pues entiende que es una norma que "hay que pulir más".

También han acordado la celebración de futuras reuniones para hablar de sanidad y educación. Respecto a La Laguna, ha dicho que Ciudadanos no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte de otros partidos. Un partido local, Unidos, busca apoyos para una moción de censura contra el alcalde, que es de CC. Ciudadanos tiene dos concejales en esa corporación municipal.

Melisa Rodríguez no quiso opinar sobre si Clavijo va a gobernar en minoría en las islas, aunque reconoció que tendrá "más difícil" sacar iniciativas adelante. Acerca de someterse a una cuestión de confianza, recalcó que es criterio de Clavijo y de CC. "Ciudadanos no está en el Parlamento y no va a decirle a Clavijo lo que tiene que hacer", insistió.

CC, Ciudadanos y PP ya gobiernan juntos en Granadilla de Abona, en Tenerife, tras una moción de censura al PSOE el pasado año. La diputada canaria en Madrid pidió al presidente canario que deje de "lavar los trapos sucios" en los medios de comunicación y se ponga a trabajar por el interés de los canarios, ya sea en minoría o gobernando en coalición con otra fuerza política.